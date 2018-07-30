Zara захотела нажиться на популярном в 90-х сериале

В летней коллекции испанского масс-маркетового бренда Zara появились футболки с принтом из кадров популярного в 1990-х годах сериала «Друзья». Об этом сообщает Mirror.

Компания представила два варианта дизайна новой вещи. Первый — черный топ со сценой из восьмой серии пятого сезона сериала, в которой друзья вспоминают свои Дни благодарения. На второй — белый — нанесли самую первую серию или «Эпизод, где Моника берет новую соседку».

Обе футболки продаются по цене 20 долларов.

«Друзья» — американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Проект признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен шести премий «Эмми» и премии «Золотой глобус». Премьера первой серии состоялась 22 сентября 1994 года.

В марте украинский дизайнер Ксения Шнайдер предъявила обвинения компании Zara за использование своего принта на свитшоте в новой коллекции бренда.

По словам Шнайдер, Zara Kids выпустил желтый свитшот с надписью Sample Not For Sale («не для продажи»), которая уже использовалась брендом Ksenia Schneider в коллекции весна/лето-2017.