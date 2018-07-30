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Жизнь в розовом цвете: 15 вещей оттенка клубничного крема, кварца и фламинго
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Жизнь в розовом цвете: 15 вещей оттенка клубничного крема, кварца и фламинго 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Палитра Pantone насчитывает 168 оттенков розового — от полупрозрачного цвета ангельского крыла до насыщенного фуксинового фестиваля. Очень тяжело не впасть в эйфорию при виде нежных платьев с рюшами, топов с бантиками и мини-юбок как у Барби. Но будем честны: чтобы носить розовый по-настоящему модно, нужно взглянуть на него по-взрослому. Наш выбор — точный крой, лаконичный силуэт и минимум деталей. А чтобы не заскучать в розовом царстве, выбирайте вещи, где розовый идет в паре с оранжевым, желтым и красным. Это может быть спортивный колор-блок и модный тай-дай. А вот в вопросе обуви и аксессуаров можно вернуться в детство со спокойной совестью: позвольте себе ироничные сумки и кукольные босоножки. Но помните: их лучше сочетать с базовой одеждой.
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