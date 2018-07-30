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Минтранс предложил не взвешивать при посадке в самолет портфели и женские сумки
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Минтранс предложил не взвешивать при посадке в самолет портфели и женские сумки 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В Министерстве транспорта России предложили не взвешивать портфели и женские сумки перед посадкой в самолет.
Проект о внесении изменений в Федеральные авиационные правила опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает РИА «Новости».
«При регистрации и/или выходе на посадку пассажир по требованию перевозчика обязан предъявить для взвешивания ручную кладь, за исключением дамской сумки, портфеля, букета цветов, верхней одежды, детского питания для ребенка на время полета, костюма в портпледе, костылей, тростей, ходунков, роллаторов, складного кресла-коляски, лекарственных препаратов, специальных диетических потребностей», — говорится в документе.
Сейчас при посадке пассажиры должны взвешивать портфели, сумки, детские коляски, костыли и любую другую ручную кладь. После вступления в силу новых правил провоза ручной клади рюкзаки и детские коляски или люльки по-прежнему останутся в списке вещей, обязательных для взвешивания.
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