«Дни красоты»

Мастер-классы по мейкапу в рамках «Дней красоты» пройдут в Железноводске, сообщает администрация города.

В августе в Железноводске начнутся «Дни красоты». В рамках акции лучшие стилисты и визажисты Ставрополья проведут мастер-кассы, моделями на которых станут местные жительницы и отдыхающие.

«Асы красоты научат жительниц и курортниц правильно накладывать макияж, ухаживать за внешностью и расскажут о самых модных тенденциях стильного мира», — сообщают организаторы «Дней красоты».

Гостей модного праздника ждут также концерты и другие мероприятия. Первый мастер-класс состоится в городе 10 августа.

Источник: newstracker.ru