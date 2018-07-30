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«Дни красоты»
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«Дни красоты» 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Мастер-классы по мейкапу в рамках «Дней красоты» пройдут в Железноводске, сообщает администрация города.
В августе в Железноводске начнутся «Дни красоты». В рамках акции лучшие стилисты и визажисты Ставрополья проведут мастер-кассы, моделями на которых станут местные жительницы и отдыхающие.
«Асы красоты научат жительниц и курортниц правильно накладывать макияж, ухаживать за внешностью и расскажут о самых модных тенденциях стильного мира», — сообщают организаторы «Дней красоты».
Гостей модного праздника ждут также концерты и другие мероприятия. Первый мастер-класс состоится в городе 10 августа.
Источник: newstracker.ru
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