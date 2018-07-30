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Минтранс предложил исключить портфели и дамские сумки из ручной клади
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Минтранс предложил исключить портфели и дамские сумки из ручной клади 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Портфели и дамские сумки не надо будет взвешивать перед полетом.
Министерство транспорта России предложило внести изменения в федеральные авиационные правила. Поправки могут коснуться дамских сумок и портфелей, которые планируется вывести из понятия ручной клади. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В проекте поясняется, что эти предметы не нужно будет взвешивать перед полетом.
В список предметов, которые можно будет взять в салон сверх установленного лимита в пять килограмм, также вошли букет цветов, верхняя одежда, портплед с костюмом, костыли, трости, ходунки, складное кресло-коляска, лекарства, детское питание и специальные диетические потребности.
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