Минтранс предложил исключить портфели и дамские сумки из ручной клади

Портфели и дамские сумки не надо будет взвешивать перед полетом.

Министерство транспорта России предложило внести изменения в федеральные авиационные правила. Поправки могут коснуться дамских сумок и портфелей, которые планируется вывести из понятия ручной клади. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте поясняется, что эти предметы не нужно будет взвешивать перед полетом.

В список предметов, которые можно будет взять в салон сверх установленного лимита в пять килограмм, также вошли букет цветов, верхняя одежда, портплед с костюмом, костыли, трости, ходунки, складное кресло-коляска, лекарства, детское питание и специальные диетические потребности.