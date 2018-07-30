Модный разбор: бюджетные аналоги дизайнерских нарядов звезд премии Жара 2018

1 Платье на одно плечо: изящный и утонченный образ

Еще больше звездных образов с «Жары»

Закрытие «Жары»: Кэти в трусах из камней, пышка Самбурская и похудевшая ЖасминНесмотря на все разнообразие образов, которые звезды российского шоу-бизнеса продемонстрировали на «Жара Music Awards», основной тренд музыкальной премиии был очевиден. Многие знаменитости выбрали платье на одно плечо. Кристина Орбакайте выбрала обтягивающее черное с длинным рукавом и с розовой отстрочкой посередине.

Ну а приз зрительских симпатий за «самое оригинальное платье на одно плечо» мы бы присудили Наталье Подольской , которая выбрала платье сложного кроя из плотной ткани.

Кристина Орбакайте

Анна Седокова

Наталья Подольская

Валерий Мелазде и Альбина Джанабаева

Повторяем звездные образы: платье на одно плечо

Платья, топы и блузы на одно плечо — один из главных трендов этого сезона. Такой фасон может быть реализован как в вечернем, так и в дневном комплекте: все зависит от материала платья и подбора аксессуаров. Обратите внимание, что под такое платье надевают либо бюстгалтер с прозрачными бретелями, либо бандо без бретелей.

Платье, Anastasya Barsukova, 7 900 р.

Платье, Topshop, 1599 р.

Платье, Dorothy Perkins, 4010 р.

Платье, Anastasya Barsukova, 6 900 р.

2 Кроп-топ: выбор самых смелых Дресс-код светского мероприятия не ограничивает вас в выборе наряда исключительно платьями. Некоторые звезды выбрали более смелую и модную альтернативу и вышли на красную ковровую дорожку в кроп-топах.

Рита Дакота остановила свой выбор на костюме из кроп-топа и брюк-клеш глубокого винного цвета.

Кэти Топурия предпочла более эпатажный образ. Певица надела шорты с завышенной талией, украшенные камнями, и черный топ на одно плечо. А Анастасия Каменских «блеснула» перед камерами серебристым топом.

Кэти Топурия

Анастасия Каменских

Повторяем звездные образы: кроп-топы

Раньше кроп-топы надевали исключительно на пляж, но со временем мода дала добро и на их инклюзию в вечерний дресс-код. Кроп-топ можно носить не только в костюмном ансамбле, но и отдельно, сочетая с шортами, юбками, брюками или джинсами. Кроп-топ может быть и с длинным рукавом. И даже с капюшоном — в виде толстовки-худи.

Топ, LOST INK, 1040 р.

Топ, Forever New, 2 300 р.

Топ, Laroom, 3 920 р.

3 Атласные ткани: альтернатива благородному бархату Еще недавно одной из самых модных благородных тканей был бархат. Но в последнее время его потеснили глянцевые атласные текстуры. Ани Лорак вышла на красную ковровую дорожку в атласном платье оттенка электрик с ретро-верхом а-ля Мэрлин Монро. Кстати, макияж и укладку Ани тоже сделала в стиле ретро.

Атлас, но уже приглушенного зеленого цвета, выбрала и Ксения Бородина . А самое яркий наряд из этой праздничной ткани оказался у азербайджанской джазистки Айсель Мамедовой. Певица выбрала алое платье с пышной юбкой и завышенной линией талии.

Ани Лорак

Ксения Бородина

Айсель Мамедова

Повторяем звездные образы:атласное платье

В отличие от матовых тканей глянец подчеркивает все недостатки фигуры, поэтому противопоказан тем, кому есть что скрывать. Платья из атласа нарядные сами по себе благодаря блеску ткани, поэтому выбирайте простые фасоны с минимумом декора. Вовсе необязательно подбирать к атласу аксессуары и обувь такой же текстуры. Комбинация блеска и матовых материалов смотрится более эффектно.

Платье, Dorothy Perkins, 4 599 р.

Платье, Topshop, 1940 р.

Платье, X’Zotic, 7 600 р.