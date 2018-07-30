Модный разбор: бюджетные аналоги дизайнерских нарядов звезд премии Жара 2018 

1 Платье на одно плечо: изящный и утонченный образ
Еще больше звездных образов с «Жары»
Закрытие «Жары»: Кэти в трусах из камней, пышка Самбурская и похудевшая ЖасминНесмотря на все разнообразие образов, которые звезды российского шоу-бизнеса продемонстрировали на «Жара Music Awards», основной тренд музыкальной премиии был очевиден. Многие знаменитости выбрали платье на одно плечо. Кристина Орбакайте выбрала обтягивающее черное с длинным рукавом и с розовой отстрочкой посередине.
Анна Седокова надела красное длинное платье с бретелями разной ширины, которое тоже создает эффект асимметрии. Похожий образ выбрала жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева — ее платье-макси сочетает в себе красный и розовый цвета по принципу колор— блокинга.
Ну а приз зрительских симпатий за «самое оригинальное платье на одно плечо» мы бы присудили Наталье Подольской, которая выбрала платье сложного кроя из плотной ткани.
Кристина Орбакайте
Анна Седокова
Наталья Подольская
Валерий Мелазде и Альбина Джанабаева
Повторяем звездные образы: платье на одно плечо
Платья, топы и блузы на одно плечо — один из главных трендов этого сезона. Такой фасон может быть реализован как в вечернем, так и в дневном комплекте: все зависит от материала платья и подбора аксессуаров. Обратите внимание, что под такое платье надевают либо бюстгалтер с прозрачными бретелями, либо бандо без бретелей.
Платье, Anastasya Barsukova, 7 900 р.
Платье, Topshop, 1599 р.
Платье, Dorothy Perkins, 4010 р.
Платье, Anastasya Barsukova, 6 900 р.
2 Кроп-топ: выбор самых смелых Дресс-код светского мероприятия не ограничивает вас в выборе наряда исключительно платьями. Некоторые звезды выбрали более смелую и модную альтернативу и вышли на красную ковровую дорожку в кроп-топах.
Рита Дакота остановила свой выбор на костюме из кроп-топа и брюк-клеш глубокого винного цвета.
Кэти Топурия предпочла более эпатажный образ. Певица надела шорты с завышенной талией, украшенные камнями, и черный топ на одно плечо. А Анастасия Каменских «блеснула» перед камерами серебристым топом.
Влад Соколовский и Рита Дакота
Кэти Топурия
Анастасия Каменских
Повторяем звездные образы: кроп-топы
Раньше кроп-топы надевали исключительно на пляж, но со временем мода дала добро и на их инклюзию в вечерний дресс-код. Кроп-топ можно носить не только в костюмном ансамбле, но и отдельно, сочетая с шортами, юбками, брюками или джинсами. Кроп-топ может быть и с длинным рукавом. И даже с капюшоном — в виде толстовки-худи.
Топ, LOST INK, 1040 р.
Топ, Forever New, 2 300 р.
Топ, Laroom, 3 920 р.
3 Атласные ткани: альтернатива благородному бархату Еще недавно одной из самых модных благородных тканей был бархат. Но в последнее время его потеснили глянцевые атласные текстуры. Ани Лорак вышла на красную ковровую дорожку в атласном платье оттенка электрик с ретро-верхом а-ля Мэрлин Монро. Кстати, макияж и укладку Ани тоже сделала в стиле ретро.
Атлас, но уже приглушенного зеленого цвета, выбрала и Ксения Бородина. А самое яркий наряд из этой праздничной ткани оказался у азербайджанской джазистки Айсель Мамедовой. Певица выбрала алое платье с пышной юбкой и завышенной линией талии.
Ани Лорак
Ксения Бородина
Айсель Мамедова
Повторяем звездные образы:атласное платье
В отличие от матовых тканей глянец подчеркивает все недостатки фигуры, поэтому противопоказан тем, кому есть что скрывать. Платья из атласа нарядные сами по себе благодаря блеску ткани, поэтому выбирайте простые фасоны с минимумом декора. Вовсе необязательно подбирать к атласу аксессуары и обувь такой же текстуры. Комбинация блеска и матовых материалов смотрится более эффектно.
Платье, Dorothy Perkins, 4 599 р.
Платье, Topshop, 1940 р.
Платье, X’Zotic, 7 600 р.
Фото: пресс-служба фестиваля «Жара», kp.ru, instagram.com