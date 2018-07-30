Авоськи снова в моде! Да еще как — вот 20 оригинальных вариантов

Сумки-авоськи, с которыми ваши мамы ходили за продуктами в 90-е, стали популярнее клатчей-медальонов Jacquemus и шопперов Gucci. На западе их нарекли гордым «net bag» и выгуливают на стритстайле и светских мероприятиях. Мы нашли в онлайн и оффлайн-магазинах самые оригинальные модели авосек и советуем поторопиться их купить — разлетаются не хуже новой Dior Saddle!

Авоськи из советских каталогов продаются на блошиных рынках уровня «Уделки» или на сайте бренда «Русский Авось», который уже 2012-м почувствовал глобальный камбэк тренда. А действительно необычные варианты есть у масс-маркета и тяжелого люкса: Celine с металлической застежкой, Sensi Studio с плетеной корзинкой внутри, Mango из прозрачных бусин и Staud с кожаной ручкой.

В коллекциях российских брендов тоже много «хозяйственных» моделей, причем большинство из них сделано из био-хлопка: авоськи стали, в первую очередь, откликом на эко-бум, а уже потом стильным аксессуаром инфлюэнсеров. Стоят они от 1490 до 6900 рублей, а выглядят не хуже сумок премиум-сегмента.

В авоську можно уместить все, что угодно, но есть риск, что это «все» провалится в дырку. Поэтому модный лайфхак — класть в сетчатую сумку еще одну: кожаный клатч, меховое хобо или силиконовую косметичку. Тогда из авоськи не потеряется ни айфон, ни любимая помада, хотя многие модники предпочитают носить ее по старому образцу, наполняя сумку фруктами, продуктами и цветами.