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Великий и могучий: 10 футболок с надписями на русском
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Великий и могучий: 10 футболок с надписями на русском 

Harper’s Bazaar 50 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
В июне Вика Газинская выпустила капсулу футболок в честь дня рождения Виктора Цоя. Дизайнеру для создания капсулы позволили использовать тексты группы «Кино» и оригинальную графику обложек. Майки мгновенно стали хитом: Цоя, несомненно, слушают и те, кто помнит 80-е, и молодое поколение. Броские фразы, которые не просто говорят, а заявляют, — яркая примета нашей модной эпохи. Последние несколько лет принты на кириллице появлялись в коллекциях зарубежных дизайнеров не реже, чем в отечественных.
Одним из первых был Херон Престон и его лаконичный «Стиль» на футболках, водолазках и аксессуарах, которые полюбились сестрам Хадид и Кендалл Дженнер. Официально звание нового модного языка закрепилось за русским благодаря Гоше Рубчинскому, и вот мы видим знакомые буквы в коллекциях масс-маркета. Pull & Bear, Mango почувствовали тренд, но все же самые красноречивые высказывания получаются у тех, для кого русский — родной. Катя Добрякова порадовала футбольных и модных фанатов совместной с Метрополитеном капсулой. В ней есть спортивные кричалки и ироничные принты, которые будут уместны не только на футбольном матче. Аффирмации «Первая» и «Забей» от Natasha Zinko и Zasport, «нiгiлiст» Subterranei — несмотря на смелый посыл, футболки с такими надписями станут незаменимой альтернативой обычной белой майке.
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