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Ким Кардашьян провалилась на вечеринке, надев вышедший из моды костюм
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Ким Кардашьян провалилась на вечеринке, надев вышедший из моды костюм 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ким Кардашьян Фото: Matt BARON/REX/FOTODOM.ru  Модель заработала 5 млн долларов за пять минут. Ким выпустила три именных парфюма, не потратив на их рекламу ни цента — просто публиковала в Инстаграме свои голые снимки. Когда продажи парфюма стартовали в интернете, поклонницы Кардашьян раскупили всю партию за считанные минуты. Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Даже не знаю, как правильно назвать этот наряд: эластичные шорты плюс бюстгальтер, плюс рукава, плюс некий предмет туалета, смутно напоминающий юбку… Интересно, о чем думал дизайнер, когда изобретал его? Об экономии ткани, очевидно. Костюм не новый — это винтажная модель Dolce&Gabbana. Стоит ли говорить, что он давно вышел из моды?
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