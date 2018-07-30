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5 свежих идей, с чем носить пиджак в стиле oversized
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5 свежих идей, с чем носить пиджак в стиле oversized 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Велошорты
Самое модное сочетание лета 2018. Любимые велошорты носим с кроп-топом и объемным пиджаком. Из обуви подойдут мюли, сабо или лодочки.
Платье в бельевом стиле
Одежда в пижамном стиле не выходит из моды уже несколько сезонов. А вместе с жакетом в стиле oversized смотрится еще более стильно. Отличная идея, когда после работы нужно отправиться на вечеринку. Днем носите платье-комбинацию с пиджаком, а вечером — в качестве самостоятельной вещи.
Юбка миди
Если собираетесь носить клетку этой осенью, то обязательно сочетайте ее… с другой клеткой. Это может быть костюм, а могут быть вещи от разных комплектов. Поверьте, так сейчас модно!
Летящее платье
Не устаем повторять, что на контрасте различных стилей строятся самые стильные образы. Берем за основу летящее шифоновое платье с цветочным принтом и носим его с объемным жакетом. А еще можно ко всему этому добавить джинсы и, конечно, ugly sneakers.
Вместо платья
А еще вам точно никто не запретит носить длинный пиджак вместо платья. Получится этакая современная альтернатива платью-блейзеру, только версия oversized. Для создания более женственного эффекта можно добавить сверху широкий ремень.
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