5 свежих идей, с чем носить пиджак в стиле oversized

Велошорты

Самое модное сочетание лета 2018. Любимые велошорты носим с кроп-топом и объемным пиджаком. Из обуви подойдут мюли, сабо или лодочки.

Платье в бельевом стиле

Одежда в пижамном стиле не выходит из моды уже несколько сезонов. А вместе с жакетом в стиле oversized смотрится еще более стильно. Отличная идея, когда после работы нужно отправиться на вечеринку. Днем носите платье-комбинацию с пиджаком, а вечером — в качестве самостоятельной вещи.

Юбка миди

Если собираетесь носить клетку этой осенью, то обязательно сочетайте ее… с другой клеткой. Это может быть костюм, а могут быть вещи от разных комплектов. Поверьте, так сейчас модно!

Летящее платье

Не устаем повторять, что на контрасте различных стилей строятся самые стильные образы. Берем за основу летящее шифоновое платье с цветочным принтом и носим его с объемным жакетом. А еще можно ко всему этому добавить джинсы и, конечно, ugly sneakers.

Вместо платья

А еще вам точно никто не запретит носить длинный пиджак вместо платья. Получится этакая современная альтернатива платью-блейзеру, только версия oversized. Для создания более женственного эффекта можно добавить сверху широкий ремень.