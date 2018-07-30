Gucci сняли «пляжный» лукбук в Каннах (но как будто бы в Сочи)

Gucci выпустили лукбук мужской части круизной коллекции — бренд показал ее в мае этого года на кладбище родного города Винсента Ван Гога — Арли. Несмотря на то, что идеолог Мартин Парр снимал его в Каннах, на фотографиях — истинно петербургская разница в одежде в жару. Модели позируют в парках, свитшотах, рубашках и шерстяных пиджаках, а отдыхающие лазурного берега — в одних плавках.

Лукбук можно повесить над рабочим столом и скрашивать им отсутствие отпуска. В нем есть все характерное для отдыха в Сицилии или Сочи — мужчины, переборщившие с загаром, женщины, прогуливающиеся по пляжу на каблуках, голуби, ворующие остатки пикника, и собаки, нарушающие спокойствие. Большинство вещей из лукбука (кроме, разумеется, гигантского мороженного и надувного матраца) можно будет купить уже в этом октябре.