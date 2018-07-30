Ещё
Gucci сняли «пляжный» лукбук в Каннах (но как будто бы в Сочи)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Gucci сняли «пляжный» лукбук в Каннах (но как будто бы в Сочи) 

Собака.ru 56 минут назад
Фото: Собака.ru
Gucci выпустили лукбук мужской части круизной коллекции — бренд показал ее в мае этого года на кладбище родного города Винсента Ван Гога — Арли. Несмотря на то, что идеолог Мартин Парр снимал его в Каннах, на фотографиях — истинно петербургская разница в одежде в жару. Модели позируют в парках, свитшотах, рубашках и шерстяных пиджаках, а отдыхающие лазурного берега — в одних плавках.
Лукбук можно повесить над рабочим столом и скрашивать им отсутствие отпуска. В нем есть все характерное для отдыха в Сицилии или Сочи — мужчины, переборщившие с загаром, женщины, прогуливающиеся по пляжу на каблуках, голуби, ворующие остатки пикника, и собаки, нарушающие спокойствие. Большинство вещей из лукбука (кроме, разумеется, гигантского мороженного и надувного матраца) можно будет купить уже в этом октябре.
Собака.ru: последние новости
40 пар классных сандалий — лучшей обуви для жаркого лета Новая коллекция Natali Leskova: дома, соборы и дворцы Петербурга в живописи и ручной вышивке Авоськи снова в моде! Да еще как — вот 20 оригинальных вариантов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна
8 мифов об уборке, в которые пора перестать верить3
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери50
Галкин показал подозрительное фото с Пугачевой36
Трусы без дна: к чему сложно привыкнуть в Китае2
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:28
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звёзды
01:19
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери
Звёзды
02:05
Какие качества утратили русские женщины
Психология
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
06:35
Как перестать волноваться о чужом мнении
Психология
05:38
Что нужно есть в «эти дни», чтобы не поправиться
Здоровье
10:05
Как убивают кровожадные малолетки
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение