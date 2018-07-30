Что такое штапель?

Штапель — это нежная, приятная на ощупь ткань из хлопка, вискозы и лавсана. Романтичное платье из штапеля стало настоящим мастхэвом женского гардероба еще в середине XX века.

Выбирая одежду из штапеля, помните, что этот материал может уменьшиться на 4–5%. Стирка и сушка должны проходить в соответствии с рекомендациями на ярлычке, тогда вещь прослужит вам долгие годы. Штапель досточно сильно мнется, поэтому при покупке и составлении образа проследите за тем, чтобы это свойство материала не сдеалало ваш look неряшливым.

Этот нежный материал прекрасно дружит со стилями кантри, гранж, вестерн и бохо. Носите одежду из штапеля с джинсовыми куртками, кожаными косухами, кедами, сапогами-казаками, ковбойскими или соломенными шляпами.

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