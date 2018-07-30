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Новый образ Джиджи Хадид
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Новый образ Джиджи Хадид 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
-летняя американская супермодель Джиджи Хадид (Gigi) вновь решила удивить своих поклонников. Девушка снялась для специального календаря журнала LOVE. Самое интересное, что модель позировала почти без косметики, поэтому у Джиджи отчётливы были видны веснушки, неровности кожи и круги под глазами. А образ красавицы дополняли небрежно уложенные локоны.
Снимок сразу же разлетелся по всем социальным сетям, теперь, натуральной красотой девушки восхищаются на каждом шагу. Поклонники длинноногой красавицы убеждены, что без макияжа она выглядит гораздо лучше. А что Вы думаете?
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