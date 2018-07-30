Было жарко: 13 гениальных и провальных платьев фестиваля «Жара» 

@InstagramБыло жарко: 13 гениальных и провальных платьев фестиваля «Жара»Международный музыкальный фестиваль «Жара» традиционно любим нашими звездами. Все признают, что организатор Эмин Агаларов смог создать одно из лучших событий в музыкальной индустрии. Приехать к нему в гости в Баку не отказывается никто. Конечно, знаменитости приезжают не только выступить и пообщаться друг с другом, но и блеснуть вечерними платьями. Жара жарой, а выглядеть звездам нужно при любой температуре эффектно. У ряда гостей это получилось, у кого-то не очень. В этом году на дорожке было много декольте, стразов, перьев, черных платьев, не скрывавших исподнего… В общем, смотрите сами!
Лучшие образы…
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