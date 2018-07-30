Капсульная коллекция Виктории Бекхэм для Reebok

В ноябре 2017 года стало известно, что Виктория Бекхэм планирует сотрудничать со спортивной легендой Reebok. Дизайнер объявила об этом в своем инстаграме, разместив фотографию из офиса бренда. Восемь месяцев поклонники Виктории не знали, что им ждать. А 26 июля выяснилось, что выходит новая коллекция, посвященная другу Бекхэм — баскетболисту Шакилу О'Нилу.

Дизайнер вдохновлялась эстетикой 90-х годов и вещами из архивов Reebok. Минималистичная черно-белая коллекция все-таки не осталась без принтов и логотипов. Она состоит из шести футболок, двух толстовок и носков. Вся одежда сделана из органического хлопка.

Стоит отметить, что количество вещей коллаборации ограничено. Их можно приобрести на сайте victoriabeckham.com/victoriabeckham-x-reebok/ с 26 июля.