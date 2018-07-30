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Амаль Клуни отправилась на ужин в необычном наряде
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Амаль Клуни отправилась на ужин в необычном наряде 

FashionTime 36 минут назад
Фото: FashionTime
Вчера вечером Джордж Клуни и его жена Амаль Клуни были замечены на озере Комо в компании друзей — Стеллы Маккартни и ее мужа Алисдера Уиллиса. На ужин в ресторане возле одного из самых красивых озер Италии Амаль оделась нетипично: на ней были оранжевые шорты и шелковая ассиметричная блуза. Довершили образ сандалии на платформе и металлический клатч.
Обычно адвокат по правам человека одевается в сдержанные костюмы и редко позволяет себе платья мини. А вот муж Амаль не изменил своим правилам — на нем был классический брючный костюм.
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