«Какая осиная талия!»: похудевшая Екатерина Одинцова похвасталась фигурой

46-летняя телеведущая Екатерина Одинцова — очень яркая представительница отечественного шоу-бизнеса. Звезда отличается запоминающейся внешностью, женственными формами и очень ухоженным видом. Она тщательно следит за здоровьем и фигурой, о чем непременно сообщает своим фанатам в микроблоге. Недавно она похвасталась результатами похудения, показав себя в купальнике.

Екатерина Одинцова очень трепетно относится к своей внешности, тщательно продумывая макияж и выбирая наряды. Поэтому критику звезда воспринимает без восторга, оно и понятно, мало какой женщине нравится читать о себе гадости. Однако в последнее время Екатерина похорошела, преобразилась и даже рискнула опубликовать свое фото без макияжа, чем крайне удивила и одновременно вдохновила публику Инстаграма.

В последнее же время Екатерина активно занималась усовершенствованиями своих форм и решила показать подписчикам головокружительные результаты. Облачившись в черный слитный купальник и заняв удачную позу на борту яхты, Одинцова сфотографировалась на фоне речного пейзажа в солнечный день и опубликовала итог на своей странице. И фигура, и купальник, и общий вид звезды были приняты ее почитателями на ура. «Фигурка отпад!» «Поделитесь вашей программой питания и тренировок» «Екатерина, вот и держите этот вес. Очень красивая фигур, а грудь……»

«Бесконечно восхищаюсь — стильная, красивая, ухоженная, с шикарными формами!» «Приятно посмотреть на фигуристую, загорелую, обворожительную красавицу-амазонку в стильном купальнике подобно маленькому чёрному платью» «Вот это фигура идеальная, а какая осиная талия!» Ну а еще Екатерина решила показать свой завтрак, состоявший из омлета и экзотических фруктов. Видимо, так блондинка объясняет свои стройные формы — такое питание, считают ее подписчики, и позволило звезде выглядеть сногсшибательно. А вот наряды Одинцовой публика обычно обсуждает более категорично. К примеру, недавно был вдребезги раскритикован желтый плащ, который звезда надела на модную тусовку. Обыватели назвали его клеенкой, посчитав, что Екатерина могла бы выбрать более достойное одеяние.