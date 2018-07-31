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Бесформенные юбки, платья из бабушкиных сундуков и другие модные ошибки звезд в июле
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Бесформенные юбки, платья из бабушкиных сундуков и другие модные ошибки звезд в июле 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Каждый месяц WMJ.ru собирает для тебя самые провальные выходы звезд, чтобы ты не совершала подобных ошибок. Изучай, главное — не подцепи болезнь под названием «безвкусица».
Обидно, когда настоящие иконы стиля совершают роковые ошибки, но, видимо, всему когда-то приходит конец. Повлияла ли так на Ирину Шейк беременность или модель просто устала от изощренных нарядов? Неизвестно. Но поклонники уже успели раскритиковать ее последний образ, в котором она появилась на вечеринке по случаю 30-летия испанского Vogue. Критике подверглись новая прическа и фиолетовое платье от Изабель Маран, исказившее точеную фигуру модели.
В борьбе с возрастом многие знаменитости перегибают палку. По их мнению, надев откровенный наряд, они мигом омолодятся. К сожалению, попытки вернуть ушедшую молодость выглядят просто нелепо. Возраст нужно встречать достойно. Да-да, Шер, в первую очередь это касается тебя!
Листай галерею и выбирай победительницу конкурса «Самый провальный наряд месяца»!
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Текст:Татьяна Зубахина
Фото:Global Look Press
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