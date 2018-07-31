«Все оттенки зеленого»: из-за яркого наряда Григория Лепса сравнили с крокодилом Геной

Красная дорожка — прекрасный повод для звездных красавиц впечатлить весь мир своими гламурными нарядами. В то же время мужчины не отстают от дам и время от времени удивляют общественность своим необычным образом. Вот и заслуженный артист России Григорий Лепс попал в звездные хроники, нарядившись в зеленые одежды с ног до головы.

Советский и российский певец Григорий Лепс — одна из главных знаменитостей, которые ежегодно посещают Международный музыкальный фестиваль «Жара». И в этом году пребывание артиста в Баку особенно запомнится поклонникам, поскольку каждый раз Григорий удивлял общественность своими действиями. Так, сначала композитор представил публике свою старшую дочь, которой собрался подыскивать жениха среди светской элиты. Потом вызвал упреки роскошным застольем, на которое грустными глазами смотрела толпа детей. И вот в последний день фестиваля Лепс приоделся для красной ковровой дорожки, удивив папарацци и обывателей своим ярким и неизбитым нарядом.

Артист предстал перед своими поклонниками в довольно необычном образе — брюки, рубашка, пиджак и даже ботинки Лепса были зеленого цвета, причем все разных оттенков. И такой ход не мог не вызвать массу ассоциаций в глазах обывателей. «Все оттенки зеленого, но мне нравится. Свежо» «Лепс в костюме крокодила Гены, во дела» «Как будто бы леприкон. Ха-ха» «А мне показалось, что костюм огурца. В любом случае здорово, что добавляет цвет» «Какой яркий и стильный!» «Образ — супер! Чебурашки рядом не хватает»

Занимательно, что среди детей Лепса поклонники видят потенциальную певицу, которая сумеет заменить своего отца на сцене. 16-летняя дочь Григория Лепса изъявила о своем желании быть артисткой, и певец мгновенно организовал ей музыкальный коллектив. И сейчас голос юной певицы смогли оценить все поклонники, отметив, что у девочки и правда есть задатки вокалистки.