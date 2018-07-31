H&M показали моделей с растяжками и без эпиляции

Сложно не сравнивать себя с моделями, когда, скажем, занимаешься онлайн-шопингом: и волос у них на теле нет, и кожа гладкая и сияющая, и ни единого изъяна… Но, кажется, фраза «как с обложки глянца» скоро приобретет совсем иное значение — не «идеальная картинка», а скептическое «сплошная ретушь».

В последнее время бодипозитив и стремление к натуральности приобретают все более осязаемые формы: звезды стараются публиковать больше снимков, на которых они запечатлены в своем естественном виде, а компании отказываются и от ретуши кадров рекламных кампаний. На днях это сделали H&M.

В интернет-магазине компании появились фотографии, на которых вещи демонстрируют модели в их первозданном виде — без фотошопа, с волосами на руках и растяжками на бедрах.

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Реакция фанатов потрясающая! «Спасибо большое, H&M, за то, что оставили растяжки и прочее на своих моделях, демонстрирующих купальники», «Отсутствие ретуши помогает нам не сравнивать себя с нереальными стандартами красоты, и это делает нас нормальными», — такие и другие комментарии они оставили в адрес бренда.

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Ранее отказаться от ретуши решили онлайн-ритейлеры Missguided, ASOS и Boohoo. Массовое желание брендов быть ближе к покупательницам возникло после того, как в компании Dove провели любопытное исследование, установившее, что 96% (опрошенных) женщин страдают из-за заниженной самооценки по причине того, что они не могут выглядеть столь идеально, как безупречные красавицы в рекламе.