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Коллекционер Елена Штефан: В детстве собирала пробки от пивных бутылок, пульки, ракушки, а сейчас у меня два альбома с дореволюционными…
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Коллекционер Елена Штефан: В детстве собирала пробки от пивных бутылок, пульки, ракушки, а сейчас у меня два альбома с дореволюционными… 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Каждый коллекционер индивидуален, индивидуален и его путь восхождения к коллекционированию старинных вещей. Кто-то в детстве собирал пуговицы, кто-либо что-то иное — такое зависит от окружающей среды и эпохи. Я собирала пробки от пивных бутылок, пульки от детских пистолетов, летом — ракушки, различные камешки. Но ко всем этим увлечениям я очень быстро теряла интерес.
Может быть, интерес к Прекрасной эпохе восходит ещё в детство. Несмотря на трудные 90-е годы, родители пытались воспитать во мне эстетический вкус всеми доступными в то время способами: были и культурные учреждения, и детские секции, и много книг.
Если кто-то помнит, то в 80-90 годы была мода на пышные рукава у женских свадебных платьев, даже куклы Барби были одеты по последней моде. Мода же пришла в нашу семью — не соответствовать ей тогда, впрочем, как и сейчас, невозможно, — мне купили куклу Барби в белом свадебном платье с рукавом «жиго». Видимо, это была третья волна интереса к такому виду рукава.
Меня воодушевила кукла, её необычный наряд и я стала рисовать девушек в подобных платьях. Прошло много времени, я работала над собой и своим характером, развивая в себе здравомыслие и чувство умеренности и вероятно вследствие этих изменений в жизни раз я наткнулась, гуляя по Кировке на специализированный магазин «Арбатъ», он вызвал волну интереса. Я там неожиданно выбрала одну из открыток с томной женщиной, которая называлась «Наслаждение»…и дальше не смогла остановиться. Сейчас я единственный в городе коллекционер подобной тематике, у меня почти два альбома с дореволюционными открытками. Кроме того, для меня имеют интерес другие предметы вышеописанной эпохи, например, книги, фотографии, предметы быта людей того времени.
Для меня моя коллекция — это сад, который я-садовник с постоянной заботой возделываю. Кроме того, открытки вызывают романтические и эстетические чувства по эпохе, которую мы потеряли.
Обращение: очень много фотографий, открыток и других свидетелей эпохи уничтожается. Выбрасывается родственниками в мусорный бачок. Но ведь даже у простого человека всегда есть альтернатива — семейные фотографии должны быть в семье, а находки можно отнести в Историко-культурный центр (Коммуны, 60), музей почтовой связи (Ленина, 64), связаться с историком, коллекционером Владиславом Демаковым 8-951-123-23-18 или со мной 8-992-502-94-43.
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