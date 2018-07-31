Школьная форма-2018: шевроны и нательные кресты против джинсов

Первоклассники, как и выпускники, лицо школы. Требования к их внешнему виду особые. Общий вид одежды учащихся, цвет формы и ее фасон определяет педагогический совет школы, в обсуждениях принимают участие классный руководитель, родители, совет учащихся. Как правило, школьная одежда бывает трех видов: повседневная, парадная и спортивная. Вот только цена на школьную одежду разнится.

Некоторые классы покупают юбки, брюки и жилеты в строго определенных магазинах, кто-то шьет на заказ, а кто-то подбирает гардероб на школьных базарах, которые уже заработали в Новосибирске. Продавцы одежды на ярмарках уверяют, что их цена ниже на 30% из-за прямых поставок и отсутствия платы за аренду. Но не все школы позволяют носить купленную на рынках одежду.

Рекомендованные магазины

«Французская» гимназия №16 ввела в обиход единую школьную форму еще пять лет назад. Джинсы здесь под строгим запретом. Украшения, каблуки выше, пестрые и яркие детали гардероба в элитарном образовательном учреждении тоже недопустимы.

Жилет или кардиган с логотипом гимназии, красный галстук, светлая рубашка, классические юбка или брюки — так выглядит среднестатистический ученик престижной новосибирской гимназии. Одежда учащихся должна иметь единый цвет. Где-то это темно-синий, а где-то серый. Примечательно, что учителям настойчиво рекомендуется подавать пример подопечным своим внешним видом. Девочки носят пиджаки, юбки, жилеты и однотонные блузки, мальчики наряжаются в брюки, жилеты, пуловеры и однотонные сорочки.

Правила внешнего вида диктует гимназия, а цену — поставщик, который, к слову, единственный — магазин детской одежды САММ. Продукция рекомендованного производителя школьной одежды не всем по карману: белая сорочка — 2190 рублей, брюки — 2870 рублей, свитшот — 2290 рублей. Жилет темно-синего цвета, столь любимый французской гимназией, стоит в указанном текстильном предприятии в среднем от 999 до 2190 рублей, юбка первоклассницы обойдется в 600-2800 рублей.

Лицей №113 тоже настойчиво рекомендует заказывать одежду для учеников только в фирмах, с которыми сотрудничает школа. Таких две — та же компания детской одежды САММ и швейное предприятие «Диана». Родительница ученика лицея №113 рассказывает: «Весь класс заказал форму в компании „Диана“. Ткань — ужас, пошив — тоже, стоимость — 1900 рублей за предмет. Съездили с сыном померить в магазин, сидит ужасно, по ширине нормально, в длину брюки по колено. Размер наш, это они так шьют, на вырост. Померили форму в „Призе“, сидит идеально, состав ткани лучше и стоимость: жилет — 300 рублей, брюки — 620 рублей».

Дресс-код гуманитарной гимназии №13 — темно-синий костюм у мальчиков и такого же цвета юбка или брюки у девочек. Цвет рубашек не ограничен, но кислотно-зеленый носить в школе все же не следует. Родители гимназистов из начальных классов тоже сетуют, что рекомендованный учебным заведением продавец школьной формы — единственный, и, хотя аналоги в других магазинах дешевле, выбора у родителей нет.

А вот другие элитные школы и гимназии ничего не имеют против самодельной формы. Если она, конечно, соответствует стилю учебного заведения. Главное — цвет, фасон и ткань формы не должны выделяться на фоне общей массы. «Допускается по инициативе родителей или законных представителей обучающихся индивидуальный пошив формы из ткани установленного образца в соответствии с утвержденным фасоном», — сообщает лицей №9.

Родители вздыхают: «Для меня не проблема сшить, ну разве что с каким-то сложным замороченным фасоном могу не справиться. Но классный руководитель требует единообразия, а все родители точно шить не согласятся».

Шевроны за 1200

Лицей информационных технологий на левом берегу тоже имеет свой дресс-код. «Школьная форма подразумевает под собой синий жилет с эмблемой лицея, — говорит директор Лицея информационных технологий Александра Атконова. — В остальном рекомендуется придерживаться темно-синей или черной цветовой гаммы. Сам жилет с шевроном стоит примерно 1200 рублей, в старшей школе носить их не обязательно, достаточно придерживаться делового стиля».

Действительно мальчикам достаточно купить в рекомендованной фирме жилет, а брюки и белые рубашки можно приобрести в любых магазинах города. Однако собрать в лицей девочку куда дороже — только за несколько сарафанов для первоклассницы папы и мамы выкладывают 5000 рублей. Шевроны продают только вместе с жилетами. Мама лицеиста-второклассника делится хитростями: «Мы от старой формы отпороли эмблему и пришили на новую. Наверное, можно было бы попросить шевроны и у выпускников».

Цена вышитой эмблемы невысока — 80-120 рублей в зависимости от сложности, вот только минимальная партия — 20 штук. «Я бы не стала подставлять первоклашку, ребенку будет некомфортно, что у всех в классе есть эти шевроны, а у него нет. Будут школьные мероприятия, открытые уроки, учитель будет требовать, чтобы все пришли в парадной форме. Администрация будет цепляться к учителю, учитель к вам и ребенку. Оно вам надо?» — риторически вопрошают родители на форуме Sibmama.ru.

В средних школах можно все В обычных общеобразовательных учреждениях школьная форма не всегда является обязательной. Главное правило большинства СОШ: одежда должна быть нейтральных однотонных цветов — белый, черный, серый, синий. Но многие ученики соблюдают дресс-код лишь в начале учебного года и уже ко второй четверти ходят в школу, в чем захотят.

«Джинсы носить можно, каблуки — до, но на старшую школу эти правила не распространяются. Красную помаду еще нельзя использовать! Были случаи, когда выгоняли с урока, заставляли смывать, а так легкий макияж не возбраняется. К мальчикам вообще только одно требование — чтобы на уроки в спортивной форме не приходили, — говорит ученица 11 класса одной из школ Первомайского района Ангелина Б. — До этого я училась в православной гимназии. Вот там очень суровые правила были! Даже невысокие каблуки запрещены, сарафаны только ниже колена, никаких украшений, кроме крестика, волосы всегда заплетены, телефон, если в сумке найдут, изымают. А если увидят макияж — сразу вызывают батюшку и родителей».

«Нам очень повезло, нет строгого стиля, главное — светлый верх и темный низ, — пишет на форуме Sibmama.ru мама Руслана, который в этом году пойдет в среднее звено обычной общеобразовательной школы. — Жилетки или пиджаки только по праздничным дням, а вообще важно просто выглядеть опрятно и чтобы детям в течение дня было удобно. Я иногда посмотрю на учителей, которые ходят в мини-юбках или в ярких одеяниях и понимаю, что серость и черствость в одежде надоела даже им».