Что надеть для похода в театр, на свидание и вечеринку летом

Большинство решают проблему кардинально — покупают что-то новенькое и особенное (под стать грядущему событию). Не каждый же день в театр ходим, да и подруга замуж всего второй раз собирается. В итоге, гардероб ломится от необычных платьев, которые были надеты всего раз. Увы, ни у одного стилиста нет специального блокнотика, где подробно расписаны «образы на все случаи жизни». И не существует в мире специальной секретной книги с ответом на вечное «что надеть». Зато существует базовый гардероб. И нет, это не пресловутые синие джинсы, белая блузка и маленькое чёрное платье. Базовый гардероб — это определённый набор вещей, которые сочетаются между собой, идут вам, и вам есть, куда их носить. Одежда в этом гардеробе цветная, аксессуары современные, есть немножко «изюма» в виде сложных вещей, процентов 30, не больше. Все это позволяет сочетать вещи между собой, получая МНОГО комплектов из небольшого количества одежды. Такой гардероб подойдёт на все случаи жизни. А теперь показываем наглядно, как работает современная база в разных жизненных ситуациях.

ТЕАТР

Прошли те времена, когда женщины отправлялись в театр в вечерних туалетах. Настали, правда, другие, когда в театр стали ходить в трениках. Зачем нам эти крайности, правда? Идеальный вариант — костюм. Цветной! Берите полуприлегающий двубортный блейзер или свободный в стиле oversized. Боитесь потерять талию, заработанную непосильном трудом в спортзале? Повяжите сверху широкий кожаный ремень. Или — шелковый платок! Это сейчас особенно модно! В таком виде можно отправиться и на деловую встречу, и вечером куда угодно (не только в театр). В современном прочтении костюмы одинаково хороши и с каблуками, и с кроссовками. Отличная замена намозолившему глаза маленькому черному платью.

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

То, что избранник, с которым вы на это свидание собираетесь, ТОТ САМЫЙ, ещё не факт. А вот платье можно ещё не раз надеть. Хотите оставить след в памяти мужчины? Делайте ставку на цвет. Если платье простого кроя (без рюшей, воланов и прочих сложностей), то его можно и с жакетом от вышеупомянутого костюма носить, и с косухой, и вообще с любым верхом. И ни разу не повториться.

ПИКНИК АФИШИ

И любой другой музыкальный фестиваль. Тот самый случай, когда можно помодничать. Главное, не переборщить. Всё-таки, вам должно быть удобно. Самый модный вариант в этом сезоне — ковбойский стиль. Микс бохо и Дикого Запада. Если джинсовка, то потёртая, если ремень, то с массивной пряжкой. И не забудьте про обувь в стиле вестерн. За вдохновением можно отправиться насматриваться на фотоотчеты с Коачеллы.

ВЫСТАВКА

Как показывает опыт последних лет, любая более или менее интересная экспозиция, привезённая в столицу, сулит немаленькие очереди. Самое время отработать ещё один модный тренд, который строится на базовых вещах — спортшик. Готовится просто: миксуйте вашу любимую юбку или платье с кроссовками, худи, бомберами и поясными сумками. И удобно, и модно. Можно покупать билеты на Бенкси, не боясь очередей.

FASHION WEEK

Тут два варианта. Первый — разодеться в пух и прах в самые последние новинки ваших любимых дизайнеров и охотиться на street style фотографов. Второй (раз уж я тут рассказываю об образах из базовых вещей) — смешивать принты. Да побольше! Микс принтов — это вообще очень большое поле для экспериментов, где, то, что на первый взгляд не сочетается, может выглядеть ну очень круто!