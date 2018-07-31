Ким Кардашьян показала самый неудачный образ этого лета

Звезда оголила ребра и в очередной раз выставила себя в невыгодном свете.

И снова жена Канье Уэста удивляет своими образами. На этот раз одна из признанных королев стиля и законодательница трендов собрала, кажется, все несочитаемые вещи и надела их вместе, чтобы прогуляться по горячему Лос-Анджелесу. Ким выбрала плотные укороченные леггинсы из черного велюра, и совсем уж удивила топом — черная полоска ткани едва прикрывает грудь (впрочем, к этому все привыкли) и свисает прямо до конца леггинсов.

Дополнила свой образ Ким самым ярким антри-трендом этого лета — прозрачными мюлями. Так что за одеждой далеко не все разглядели даже, что звезда снова решила поменять прическу — Кардашьян отстригла каре.

Но фанаты и недоброжелатели обратили свое внимание на ребра звезды, которые очень невыгодно торчали из-под топа.

Эта часть тела модели уже не раз становилась предметом для обсуждений. Специалисты даже считают, что после вторых родов звезда удалила себе ребра, чтобы продолжать удивлять подписчиков в Instagram своей осиной талией, которую, как отмечают пластические хирурги, можно достичь только хирургическим путем. Ну, или воспользовавшись фоторедактором перед публикацией.

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