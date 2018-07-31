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«Случайно не беременна?»: Зара смутила общественность своим свободным платьем
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«Случайно не беременна?»: Зара смутила общественность своим свободным платьем 

Eva.ru 30 минут назад
Фото: Eva.ru
Очаровательная певица Зара, несмотря на некоторые сложности, все-таки приехала на музыкальный фестиваль «Жара». Артистка не только выступила на сцене, но и посетила могилу популярного исполнителей Муслима Магомаева. Но больше всего разговоров в сети вызвало интригующее платье знаменитости.
Еще до начала музыкального фестиваля «Жара» многие жители Азербайджана начали бунтовать против приезда Зары в их страну. Из-за армянской фамилии или же может благодаря песне «Моя Армения» российская певица стала не очень желанным гостем в Баку. Впрочем, на защиту коллеги тут же встал один из организаторов фестиваля Эмин Агаларов, и волнения улеглись. Зара смогла принять участие в четырехдневном фестивале. Кроме того, выяснилось, что для певицы это был первый визит в Баку и она воспользовалась случаем отдать дань уважения таким легендарным людям, как Гейдар Алиев и Муслим Магомаев, посетив их могилы.
Однако несмотря на все волнения вокруг Зары, интернет-общественность была в первую очередь заинтересована образом звездной красавицы, который натолкнул некоторых особо любопытных поклонников на мысли о беременности. На сцене певица появилась в длинном двухцветном платье свободного кроя. Бело-синие тона наряда очень выгодно смотрелись на загорелом теле артистки, а открытые плечи сделали довольно скромное одеяние слегка пикантным.
«Ого… Зара случайно не беременна?» «Очень красивое платье… Интересно, как оно на ней держится» «Шикарная, как всегда! Вот умеют же некоторые артисты одеваться» «Интересно, а почему такое свободное платье? Может там животик?» «Красавица наша! Но надо аккуратнее. Ни дай Бог наступит на подол», — писали в социальных сетях поклонники Зары. Отметим, что фестиваль «Жара» в нынешнем году просто пестрит разнообразными нарядами звездных участниц. Певицы в стремлении перещеголять друг друга выбирают все более яркие и смелые образы. Например, «голое» платье Анны Седоковой зрители еще очень долго будут вспоминать с легкой укоризной.
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Женский форум
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