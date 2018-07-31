Ещё
Dolce&Gabbana выпустили новую рекламную кампанию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Dolce&Gabbana выпустили новую рекламную кампанию 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
Итальянский модный бренд представил новую рекламную кампанию в поддержку коллекции сезона осень-зима 2018/19. Ее главными героинями стали модели Кьяра Шелси, Самили Берманелли, Айра Феррейра, Хен Джи Син и Сия Титко. Съемки красочного кампейна проходили в Риме. В центре внимания фото-дуэта Луки и Алессандро Морелли оказались самые узнаваемые достопримечательности Вечного города — фонтан Треви, Испанская лестница и Пьяцца Навона. Вместе с манекенщицами на фото запечатлены прохожие, туристы, местные торговцы, монахини и уличные актеры, переодетые в гладиаторов.
Напомним, представленная в феврале этого года коллекция Dolce&Gabbana осень-зима 2018/19 получила название «Fashion Devotion» («Модная служба»). В качестве источника вдохновения Доменико Дольче и Стефано Габбана использовали церковные облачения католических священников Ватикана. Так, в новом сезоне преобладающими оказались насыщенные красные, розовые, фиолетовые и золотые оттенки. Помимо этого, на вещах и аксессуарах коллекции появились сложносочиненные вышивки и аппликации, а также провокационные принты с надписями «Heaven» («Рай»), «Angels» («Ангелы») и «Fashion Sinner» («Модный грешник»).
Fancy Journal: последние новости
Zara представили новую рекламную кампанию Calvin Klein представили новую рекламную кампанию Милла Йовович стала лицом Balmain
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанатов возмутило пикантное фото Солнцева с женой43
Волочкову сравнили с Фредди Меркьюри25
«Мои подруги считают, что я зажралась»6
Некрасивые жены звездных красавцев3
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна97
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
05:15
Знаменитости, у которых особые дети
Звёзды
05:22
Звезды-одногодки с пластикой и без
Звёзды
06:10
Что происходит с человеком после смерти
Здоровье Психология
02:47
Знаменитости, ставшие мамами после 50
Звёзды
01:28
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звёзды
01:19
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери
Звёзды
02:24
Фанатов возмутило пикантное фото Солнцева с женой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение