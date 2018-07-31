Dolce&Gabbana выпустили новую рекламную кампанию

Итальянский модный бренд представил новую рекламную кампанию в поддержку коллекции сезона осень-зима 2018/19. Ее главными героинями стали модели Кьяра Шелси, Самили Берманелли, Айра Феррейра, Хен Джи Син и Сия Титко. Съемки красочного кампейна проходили в Риме. В центре внимания фото-дуэта Луки и Алессандро Морелли оказались самые узнаваемые достопримечательности Вечного города — фонтан Треви, Испанская лестница и Пьяцца Навона. Вместе с манекенщицами на фото запечатлены прохожие, туристы, местные торговцы, монахини и уличные актеры, переодетые в гладиаторов.

Напомним, представленная в феврале этого года коллекция Dolce&Gabbana осень-зима 2018/19 получила название «Fashion Devotion» («Модная служба»). В качестве источника вдохновения Доменико Дольче и Стефано Габбана использовали церковные облачения католических священников Ватикана. Так, в новом сезоне преобладающими оказались насыщенные красные, розовые, фиолетовые и золотые оттенки. Помимо этого, на вещах и аксессуарах коллекции появились сложносочиненные вышивки и аппликации, а также провокационные принты с надписями «Heaven» («Рай»), «Angels» («Ангелы») и «Fashion Sinner» («Модный грешник»).