«Оно никого не украсит»: Диана Арбенина вышла на красную дорожку в платье

В повседневной жизни Диана Арбенина предпочитает стиль «кэжуал», не заботясь о женственности образа. А вот для светских мероприятий иногда выбирает и вечерние платья. В одном из таких нарядов Арбенина пришла на закрытие музыкального фестиваля «Жара», вызвав противоречивые эмоции у публики.

Растрепанные волосы, крупные татуировки, куртки-косухи и небрежность в стиле — во многом певица и бессменный лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина настоящее воплощение рок-н-ролла. Однако и ей не чужды модные эксперименты и даже вечерние платья. В последний день проведения музыкального фестиваля «Жара» она появилась на красной дорожке в черном платье с внушительным декольте и туфлях-лодочках на каблуке. Во время концерта, на котором Диана выступала в числе прочих артистов, она исполнила песню «Инстаграм». Ну а публика тем временем обсуждала необычный облик звезды, к которому не привыкли даже преданные поклонники, а уж сторонние наблюдатели видят певицу в таком женственном образе впервые.

Пользователи сети разделились на два лагеря: для многих из них выход Арбениной стал приятным сюрпризом. Они отмечают, что певица отлично выглядит не только в своем «рокерском» образе, но и более женственном тоже: «Неожиданно увидеть ее в платье, очень интересно» «В платье! Молодец. В первый раз вижу ее в платье!» «Ей и так тоже идет, а если бы еще платье получше, была бы на все 100» «Диана прекрасна всегда» Но некоторые уверены, что ни в каком образе Арбенина не будет выглядеть более органично, чем в том, который выбирает для себя постоянно, а вечернее платье — ненужный и неудачный эксперимент. Тем более, что и само по себе оно далеко от совершенства и мало кого может украсить, создавая слишком прямоугольный силуэт для девушке с фигурой-песочными часами: «Она прекрасна в брюках! Зачем эти эксперименты?!» «Нелепо смотрятся тату и такое платье..все-таки ей идет другой стиль» «Она и платья вещи несовместимые» Она уже появлялась в платье, но это какое-то неудачное, я думаю оно никого не украсит".

В этом году Арбенина, родившая несколько лет назад двойняшек, получила премию «Мама года» в категории «Искусство». О личной жизни певицы известно мало, она предпочитает не выставлять напоказ свою семью, так что пользователи сети были очень удивлены таким выбором, посчитав, что «даже Пугачева» гораздо больше подходит на роль матери года.