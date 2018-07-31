Выпущен «слишком откровенный» купальник

На сайте онлайн-ретейлера Fashion Nova появился раздельный купальник с подвязками. Об этом сообщает The Sun.

Бикини Beach Siren Bikini насыщенного красного цвета вызвало недоумение у покупателей.

«Я представляю, что будет, если прийти в таком на пляж! И загар ляжет неровно», — писали они в комментариях к фотографии в официальном Instagram-аккаунте Fashion Nova.

«Подождите, это же купальник, а не нижнее белье? Сегодня все слишком откровенное», — добавили другие.

«Единственное место, где вы должны в этом ходить — перед своим мужчиной у частного бассейна», — порекомендовали третьи.

Купальник доступен на сайте магазина во всех размерах по цене 28 долларов.

Ранее в июле британское издание The Sun рассказало о секретном трюке, которым пользуются модели во время пляжных фотосессий. Оказалось, что вне зависимости от размера груди и формы купальника под его верхнюю часть девушки надевают бюстгальтер с эффектом пуш-ап. Если его видно, после съемки фотографии ретушируются в фотошопе.