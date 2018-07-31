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Выпущен «слишком откровенный» купальник
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Выпущен «слишком откровенный» купальник 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: Lenta.ru
На сайте онлайн-ретейлера Fashion Nova появился раздельный купальник с подвязками. Об этом сообщает The Sun.
Бикини Beach Siren Bikini насыщенного красного цвета вызвало недоумение у покупателей.
«Я представляю, что будет, если прийти в таком на пляж! И загар ляжет неровно», — писали они в комментариях к фотографии в официальном Instagram-аккаунте Fashion Nova.
«Подождите, это же купальник, а не нижнее белье? Сегодня все слишком откровенное», — добавили другие.
«Единственное место, где вы должны в этом ходить — перед своим мужчиной у частного бассейна», — порекомендовали третьи.
Купальник доступен на сайте магазина во всех размерах по цене 28 долларов.
Ранее в июле британское издание The Sun рассказало о секретном трюке, которым пользуются модели во время пляжных фотосессий. Оказалось, что вне зависимости от размера груди и формы купальника под его верхнюю часть девушки надевают бюстгальтер с эффектом пуш-ап. Если его видно, после съемки фотографии ретушируются в фотошопе.
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