«Наряд явно не к месту»: костюм Кети Топурии напомнил нелепый купальник 

Вокалистка группы «А-Студио» Кети Топурия часто позиционирует себя не как певица, а как дизайнер. Девушка сама придумывает сценические наряды и даже выпускает целые коллекции оригинальных костюмов в стиле спорт-шик. Но порой и у нее случаются настоящие фэшн-провалы. Например, когда выбранный образ мало соответствует формату мероприятия.
Мало кто помнит, но в самом начале своей карьеры внешность Кети Топурии разительно отличалась от того, что сегодня привыкли видеть ее поклонники. Кудрявая и слегка полноватая девушка, появившаяся в новом клипе давно известной группы «А-Студио», почти сразу же полюбилась меломанам. Но со временем провинциальная скромная девушка стала меняться. То ли под натиском жестоких правил шоу-бизнеса, то ли из стремления соответствовать неким своим представлениям об идеальности. В любом случае, на смену начинающей курчавой певице пришла стройная красавица с идеально гладкими волосами.
Став обладательницей новых параметров, Кети не гнушается демонстрировать их при любом удобном случае. Даже когда время и место подразумевают слегка иной дресс-код в одежде. Так, на музыкальном фестивале «Жара» артистка появилась в экстремально коротких шортах с мозаичным принтом в стиле Гауди, которые дополнила черным топом на одной бретельке. При первом взгляде на новый снимок Топурии создается впечатление, что на певице просто купальник, но никак не сценический костюм.
«Пойду на бабушкины труселя пришью стразы и буду тоже «в тренде»…» «Шорты? Это скорее разноцветные трусы с завышенной талией» «Талия и бёдра одного размера… еще и живот торчит» «Трусы можно и выше подтянуть, а то они какие-то низенькие» «Наряд явно не к месту. Так на пляж ходят, а не на сцену» Отметим, что пару дней назад Сергей Лазарев назвал Кети самой стильно артисткой на отечественной сцене. Но поддержать музыканта в его мнении согласились немногие.