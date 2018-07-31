«Наряд явно не к месту»: костюм Кети Топурии напомнил нелепый купальник

Вокалистка группы «А-Студио» Кети Топурия часто позиционирует себя не как певица, а как дизайнер. Девушка сама придумывает сценические наряды и даже выпускает целые коллекции оригинальных костюмов в стиле спорт-шик. Но порой и у нее случаются настоящие фэшн-провалы. Например, когда выбранный образ мало соответствует формату мероприятия.

Мало кто помнит, но в самом начале своей карьеры внешность Кети Топурии разительно отличалась от того, что сегодня привыкли видеть ее поклонники. Кудрявая и слегка полноватая девушка, появившаяся в новом клипе давно известной группы «А-Студио», почти сразу же полюбилась меломанам. Но со временем провинциальная скромная девушка стала меняться. То ли под натиском жестоких правил шоу-бизнеса, то ли из стремления соответствовать неким своим представлениям об идеальности. В любом случае, на смену начинающей курчавой певице пришла стройная красавица с идеально гладкими волосами.

Став обладательницей новых параметров, Кети не гнушается демонстрировать их при любом удобном случае. Даже когда время и место подразумевают слегка иной дресс-код в одежде. Так, на музыкальном фестивале «Жара» артистка появилась в экстремально коротких шортах с мозаичным принтом в стиле Гауди, которые дополнила черным топом на одной бретельке. При первом взгляде на новый снимок Топурии создается впечатление, что на певице просто купальник, но никак не сценический костюм.