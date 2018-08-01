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Рианна лишилась бровей и попала на обложку Vogue
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Рианна лишилась бровей и попала на обложку Vogue 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американская R’n’B и поп-исполнительница Рианна попала на обложку сентябрьского номера британского издания Vogue. Об этом сообщает Fashionista.
Певица снялась в объемном цветочном головном уборе и оранжевых перчатках. Визажисты также подобрали Рианне насыщенно-бордовую глянцевую помаду и нарисовали карандашом тонкие черные полоски на месте бровей в стиле Марлен Дитрих.
Съемку проводили фотограф Ник Найт и главный редактор British Vogue Эдвард Эннифул. Рианна стала первой в истории чернокожей женщиной, которая снялась для главной страницы осеннего выпуска журнала.
Ранее в июле неизвестный чернокожий фотограф стал автором обложки американской версии модного журнала Vogue. В съемке участвовала R’n’B исполнительница Бейонсе. Глава Vogue Анна Винтур передала ей право полного креативного контроля над результатом, и певица пригласила 23-летнего Тайлера Митчелла. Молодой человек стал первым в истории чернокожим фотографом, снимавшим обложку Vogue.
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Женский форум  Ещё 11 источников 
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