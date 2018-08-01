Рианна стала первой темнокожей женщиной на обложке Vogue 

Певица Рианна войдет в историю моды как первая темнокожая женщина, попавшая на обложку британского журнала Vogue. Об этом сообщает телеканал CBS News.
Снимком, который будет размещен на обложке, певица уже поделилась со своими подписчиками в Instagram.
На фотографии Рианна одета в платье от Prada и перчатки Savage x Fenty. Также исполнительнице нарисовали тонкие брови.
Над созданием ее стиля работал главный редактор журнала Эдвард Эннинфул, а фотографировал звезду Ник Найт.
Выпуск Vogue с Рианной на обложке попадет в газетные киоски третьего сентября. Примечательно, что первый осенний выпуск является самым престижным в году.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что курьез с развратным платьем Рианны пришелся по душе фанатам.