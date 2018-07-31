Ювелирные украшения на все 7 дней недели

Летом в сравнении с зимой ежедневную долю украшений хочется удвоить. Все логично: мы носим предостаточно открытой одежды и используем любую возможность красиво продемонстрировать загар после отпуска. Поэтому если зимой главными героями вашей ювелирной шкатулки были серьги и кольца, то теперь к ним добавились еще и несколько видов браслетов и пестрая гамма колье и цепочек, из которых каждый день складывается новая комбинация.

А вы когда-нибудь подсчитывали, в какой сезон вы носите больше украшений? Или замечали за собой, сколько раз в неделю вы меняете украшения? И как часто экспериментируете с украшениями, которые не принято считать повседневными: например, с брошами или украшениями для волос? Мы предлагаем вам для сравнения наш недельный дайджест, в котором то или иное украшение пытается передать смысл каждого дня.

Понедельник: наручные часы из керамики

Понедельник — своего рода синоним начала начал, отправной точки трудностей, в обход которой невозможно прийти ни к какому успешному делу. Держа в уме будущие победы и возможные поражения, мы, пожалуй, предпочтем полагаться на время, чтобы нигде не опоздать и не упустить свой шанс.

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Вторник: брошь с жемчугом и эмалью

Крупные замысловатые броши как будто бы напоминают о том, что если у нас в шкафу есть парочка чересчур формальных вещей, то именно броши придадут им некое новое прочтение, занятную детализацию, без которой такие наряды выглядели скучно. Второй день недели — самое время анализировать вещи досконально, не упуская мельчайших подробностей.

Брошь SL, серебро, жемчуг, фианиты, эмаль (заказать)

Среда: кулон со знаком зодиака

Мантра середины недели — это некий баланс между первичным и второстепенным, материальным и духовным, важным по-настоящему и навязанным нам кем-то из-за стереотипов. В поисках гармонии полагайтесь на себя, на судьбу и на звезды — кто-то из небесных покровителей точно предложит верное решение.

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Четверг: браслет из розового золота

Один день в неделю мы оставим на откуп нашей капризной и разборчивой натуре. С настроением «Мне нечего надеть» с одежным шкафом всегда сложнее найти компромисс, поэтому в такие моменты спасают «вечные» фасоны и стили как одежды, так и аксессуаров.

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Пятница: серьги с аметистами и бриллиантами

Украшения, точно как лучшие друзья, умеют переживать с нами в унисон самые ослепительные моменты или даже помогают их создавать. Поэтому мы всегда советуем вам не экономить ни на ярких красках, ни на колоритных эмоциях, чтобы наполнить жизнь впечатлениями.

Серьги SL, желтое золото, аметисты, бриллианты (заказать)

Суббота: колье с гранатами

Не упускайте заманчивых приглашений и не откладывайте на особый случай ваши лучшие украшения. Вашего желания блистать и веселиться уже достаточно, чтобы надеть на себя сокровища из личной коллекции, платье с открытой спиной и туфли на высоких каблуках. Суббота, она бывает еще горячее пятницы!

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Воскресенье: золотое кольцо с бриллиантами

Последний день недели частенько проходит в ритме сладостного «ничегонеделания» — дома, на даче или у воды, зависит от сюрпризов прогноза погоды. Поэтому и над выбором украшений в воскресенье многие предпочитают не заморачиваться и устраивают себе ювелирный «детокс», оставляя одно-единственное — символичное — обручальное кольцо.

Кольцо SL, белое и розовое золото, бриллианты (заказать)

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