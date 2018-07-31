Одеться как кинозвезда: 16 образов в духе гламурных 20-х

В 2012 году Лало Долидзе основала с сестрой Ниной бренд Lalo, полюбившийся всем свитерами и кардиганами ручной работы. Сегодня девушки создают полноценную линейку одежды и обуви, не забывая о прославивших их вязаных моделях. Они присутствуют и в новой осенне-зимней коллекции, вдохновленной американскими актрисами Мэри Астор , Кэй Фрэнсис и Фэй Рэй. Они любили сочетать объемные пальто с тонкими, почти прозрачными платьями и увековечили в этих образах дух голливудского гламура 20-х. В коллекцию Lalo вошли летящие платья, пальто-коконы, отсылающие к легендарному фасону Кристобаля Баленсиаги, и декорированные перьями кардиганы. Лало комбинирует фактуры и цвета, использует много вышивки, жемчуга и пайеток даже в украшении аксессуаров. Классика «ревущих 20-х» на новый манер — это расслабленные, но элегантные силуэты, которые так нравились женщинам того времени, смелый декор и неожиданный стайлинг: розовое плюс красное, леопардовый принт плюс шерсть, романтичные рюши плюс ботфорты.

Еще один постоянный источник вдохновения для Лало — самобытная культура и энергетика Грузии, изящество и красота ее природы. Каждое изделие бренда создается вручную. Вещи Lalo отшиваются только на Кавказе в Грузии: с дизайнерами работают 200 вышивальщиц и вязальщиц по всей стране. Иногда на одну модель уходит до двух месяцев.