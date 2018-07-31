Ноги переломаешь: самая странная обувь, в которой появлялись звезды

Певица — королева странной обуви. То она наденет кроссовки на каблуках с платьем, то выгуляет лабутены на коралловом каблуке, то появится на телешоу в сапогах-гладиаторах.

Весь этот материал можно было составить из выходов Рианны и Леди Гаги — у матери «маленьких монстров» странных туфель столько же, сколько авангардных нарядов.

Казалось бы, у юной певицы и актрисы должен быть отменный вкус и чутье на модные вещи, но объяснить вот это недоразумение у нее на ногах мы не в силах. Даже теряемся в терминах, чтобы подобрать правильное название для этой обуви. Может, у вас есть варианты?

Кэти Перри

Сияющую отделку на платье певица решила обыграть босоножками Alexander McQueen на металлической фигурной танкетке. Кажется, девушка в любой момент способна упасть. Может, поэтому она так вцепилась в Маркуса Малинари?

Мы понимаем, что ботфорты и пластик — это тренд, но в случае «два по цене одного» они не работают. Вроде как на Ким были ботфорты, но они неожиданно исчезли.

Тейлор Момсен

Звезда сериала «Сплетница» сегодня больше известна как рокерша, но кто сказал, что рок-н-ролльным дивам не нужен стилист? Тейлор, срочно найми кого-нибудь, на это больно смотреть!

Джесси Джей

«Ботфорты или колготки в сетку?» — спросил стилист певицу. Та захотела и то, и другое, и еще платье в разрезах. Интересно, ей самой этот образ нравится?

Тильда Суинтон

Вот в таких черевичках актриса появилась на премьере «Отеля Гранд Будапешт». Действительно, зачем надевать неудобные туфли на высоком каблуке, если есть такие мягкие шлепанцы?

Составляем стильные образы:

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