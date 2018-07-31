В тренде: где купить и с чем носить джинсы клеш

Denim On Denim

Джинсы клеш можно попробовать интегрировать в свой гардероб, используя один из самых горячих трендов 2018 — denim on denim. К джинсам из темного денима подбирайте более светлую джинсовую рубашку и наоборот. Сверху можно накинуть бежевое пальто или дубленку. А из обуви подойдут ботильоны из замши или полусапоги в стиле вестерн.

Кроп-топ Выбирая джинсы в этом году, обязательно отдавайте предпочтение моделям с завышенной талией. Их можно носить как с длинными рубашками и блузками, так и с кроп-топами. Собственно на последних и предлагаем остановиться. В сочетании с объемным бомбером или кожаной курткой в стиле oversized получится очень стильный лук.

Стиль бохо

Осенью вполне себе можно позволить продлить летнее настроение, добавив наряду немного богемного шика. В этом поможет кимоно, которое можно носить в качестве самостоятельного жакета или как дополнение — под тренч или куртку. Чтобы идеально завершить лук, выбирайте обувь на каблуке или платформе, а также добавьте немного украшений и аксессуаров.

«Уродливые» кроссовки

Разнообразить осенний гардероб можно при помощи любимых daddy sneakers. Вместе с джинсами клеш они смотрятся особенно привлекательно. Кроп-топ или боди и пиджак с мужского плеча завершат аутфит. Получится очень стильный и удобный образ на каждый день. Пробуем?

Мы собрали 7 разных, но очень классных джинсов клеш, которые, мы уверены, придутся вам по душе.