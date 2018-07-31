Ещё
В тренде: где купить и с чем носить джинсы клеш
Далее:
Читайте также:
Ещё

В тренде: где купить и с чем носить джинсы клеш 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Denim On Denim
Джинсы клеш можно попробовать интегрировать в свой гардероб, используя один из самых горячих трендов 2018 — denim on denim. К джинсам из темного денима подбирайте более светлую джинсовую рубашку и наоборот. Сверху можно накинуть бежевое пальто или дубленку. А из обуви подойдут ботильоны из замши или полусапоги в стиле вестерн.
Кроп-топ  Выбирая джинсы в этом году, обязательно отдавайте предпочтение моделям с завышенной талией. Их можно носить как с длинными рубашками и блузками, так и с кроп-топами. Собственно на последних и предлагаем остановиться. В сочетании с объемным бомбером или кожаной курткой в стиле oversized получится очень стильный лук.
Стиль бохо
Осенью вполне себе можно позволить продлить летнее настроение, добавив наряду немного богемного шика. В этом поможет кимоно, которое можно носить в качестве самостоятельного жакета или как дополнение — под тренч или куртку. Чтобы идеально завершить лук, выбирайте обувь на каблуке или платформе, а также добавьте немного украшений и аксессуаров.
«Уродливые» кроссовки
Разнообразить осенний гардероб можно при помощи любимых daddy sneakers. Вместе с джинсами клеш они смотрятся особенно привлекательно. Кроп-топ или боди и пиджак с мужского плеча завершат аутфит. Получится очень стильный и удобный образ на каждый день. Пробуем?
Мы собрали 7 разных, но очень классных джинсов клеш, которые, мы уверены, придутся вам по душе.
SNCmedia.ru: последние новости
Адские образы звезд на премии «Жара-2018» 5 свежих идей, с чем носить пиджак в стиле oversized В тренде: вещи с воланами, оборками и рюшами
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выпущен «слишком откровенный» купальник8
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком5
Некрасивые жены звездных красавцев3
Волочкову сравнили с Фредди Меркьюри38
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна97
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
00:52
Лепса сравнили с крокодилом Геной
Звёзды
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
03:17
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами
Звёзды Красота
05:15
Знаменитости, у которых особые дети
Звёзды
05:22
Звезды-одногодки с пластикой и без
Звёзды
06:10
Что происходит с человеком после смерти
Здоровье Психология
02:47
Знаменитости, ставшие мамами после 50
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение