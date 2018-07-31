Uniqlo U показал новую осенне-зимнюю коллекцию — и вы точно захотите ее купить

Главный пропагандист культуры базовой одежды UNIQLO показал новую осенне-зимнюю коллекцию линейки Uniqlo U — самой популярной в ассортименте бренда. Ее креативный директор Кристоф Лемер продолжает разрабатывать инновационные идеи, принты, ткани и технологии пошива: со времени своего дебюта два года назад основные модели стали легкими, комфортными и непромокаемыми. Проверить это можно на десятках вещей, в том числе мужских тренчкотах, вязаных свитерах, розовых джемперах, джинсовых юбках, платьях с улучшенной посадкой и рубашках, не требующих глажки.

Все они появятся в продаже в сентябре в магазинах UNIQLO, в том числе в ТРЦ «Галерея» в Петербурге. Стоимость вещей — от 1499 (за теплый шарф) до 12 999 рублей (за женское пальто).