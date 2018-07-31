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Haute Souvenir: 8 вещей, маскирующихся под сувенирную продукцию
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Haute Souvenir: 8 вещей, маскирующихся под сувенирную продукцию 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Демна Гвасалия оказался в центре скандала. На этот раз дело не в кроксах, а в американской компании City Merchandise, Inc. Производители сувениров для городов США обвинили Balenciaga в том, что принт для своей сумки-открытки с видом Нью-Йорка был скопирован с принта такой же сумки City Merchandise. Любопытный факт: вариант от Гвасалии стоит почти 2 000 долларов — в 100 раз больше предполагаемого оригинала.
По такому случаю мы решили собрать другие примеры похожих «сувениров» — вещей, маскирующихся под ассортимент туристических лавок, но созданных модными брендами. Их авторов в плагиате не обвиняли — так что носить можно со спокойной совестью.
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