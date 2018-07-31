Самые модные купальники лета-2018. Тренды этого лета

Купальники, которые просто необходимо «выгулять» на пляже, пока не закончилось лето.

Если с чемпионатом мира по футболу вы забыли о том, что такое солнце, море и пляж, возвращаем вас к летней реальности и подробно рассказываем о лучших трендах в индустрии пляжной моды. Какой купальник лучше надеть в этом сезоне?

Тренд №1 — шнуровка

Модное решение этого сезона — сплошной купальник со шнуровкой. Главное, чтобы эта шнуровка не пережимала ваши формы, а подчёркивала их.

Тренд №2 — надписи

Сплошные и раздельные купальники с надписями подходят всем девушкам без исключения. Главное — понимать, что написано на вашем купальнике.

Тренд №3 — горошек

Классика 90-х снова в моде. Средний и мелкий белый горох помогут сделать вас стройнее, а придать формы поможет крупный горох. Если хотите сделать ваш купальник тотально «ретровым», выбирайте купальные трусы с высокой талией.

Тренд №4 — воланы

Купальники с воланами смотрятся очень нежно, но нужно понимать, что визуально они увеличивают фигуру. Поэтому подойдут преимущественно худым девушкам.

Тренд №5 — спортивный стиль

Преимущество таких купальников в том, что помимо загорания и плескания в море в них можно заниматься спортом и выглядеть уместно. Поэтому такой стиль купальников уже долго не выходит из моды.

Тренд №6 — принты

Повсеместно на пике моды сейчас принты, и это неудивительно. Цветы, геометрические фигуры, размытые цвета — подобрать купальник с принтом можно для абсолютно любой фигуры и на самый взыскательный вкус.

Тренд №7 — кроп-топ Многие дизайнеры считают, что верх купальника в виде топа станет трендом пляжного сезона-2018. Подведём итоги в сентябре и проверим!

Как выбрать купальник в соответствии с типом фигуры?

1. «Песочные часы» (тип фигуры с явно очерченной талией). Идеальный тип фигуры, поэтому выбрать для него купальник не составит особого труда — ведь в основном все модели шьются именно на него.

2. «Груша», тип «А» или «треугольник» (маленькая грудь и широкие бёдра). Верх купальника должен иметь завязки или застёжки вокруг шеи, а также горизонтальные рисунки. А вот низ — однотонный, без лишних деталей.

3. Тип «Т» или «перевернутый треугольник» (большая грудь и узкие бёдра). Модель купальника должна иметь широкие бретели, в верхней части слитной модели — вертикальные линии, рисунки, ассиметричный декор. Низ — рюшки, воланы и завязки по бокам. Ещё вариант — однотонный верх и низ с принтами, модели с шортами.

4. Тип «Н» или «прямоугольник». Для слитного купальника — рисунки, вырезы, вставки, симметричные узоры, пояс на талии.

5. Маленькая грудь. Здесь всё просто — модели с пуш-апом.

6. Для полненьких девушек. Слитные модели из матовых тканей. Обязательно с вертикальными швами, вырезами и принтами, но рисунки не должны быть крупными. Купальник должен иметь чашечки с косточками.