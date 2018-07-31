Яркий выход: Лейла Алиева восхитила гостей фестиваля «ЖАРА» образом от Bella Potemkina

Дочь президента Азербайджана, Вице-президент Фонда Гейдара Алиева и главная муза фестиваля «ЖАРА» Лейла Алиева предстала перед публикой в шелковом платье-комбинации ярко-алого цвета. Гости вечера не переставали восхищаться ее нарядом и буквально засыпали госпожу Алиеву комплиментами. Кстати, уже второй год подряд она останавливает свой выбор на платьях от российского дизайнера Беллы Потёмкиной . И этот выход не стал исключением.

Фотография: DR Лейла Алиева

Появилась около пресс-волла и сама Белла: она тоже отдала предпочтение алому цвету. Гостьи смотрелись очень органично, позируя вместе фотографам.

Фотография: DR Лейла Алиева и Белла Потёмкина

"Для меня большая честь видеть Лейлу в платье нашего бренда, — прокомментировала Белла Потёмкина. — Она потрясающая! Красивая, невероятно добрая, женственная и очень изящная"