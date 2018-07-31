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Яркий выход: Лейла Алиева восхитила гостей фестиваля «ЖАРА» образом от Bella Potemkina
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Яркий выход: Лейла Алиева восхитила гостей фестиваля «ЖАРА» образом от Bella Potemkina 

Журнал ОК! 1 час назад
Дочь президента Азербайджана, Вице-президент Фонда Гейдара Алиева и главная муза фестиваля «ЖАРА» Лейла Алиева предстала перед публикой в шелковом платье-комбинации ярко-алого цвета. Гости вечера не переставали восхищаться ее нарядом и буквально засыпали госпожу Алиеву комплиментами. Кстати, уже второй год подряд она останавливает свой выбор на платьях от российского дизайнера Беллы Потёмкиной. И этот выход не стал исключением.
Фотография: DR Лейла Алиева
Появилась около пресс-волла и сама Белла: она тоже отдала предпочтение алому цвету. Гостьи смотрелись очень органично, позируя вместе фотографам.
Фотография: DR Лейла Алиева и Белла Потёмкина
"Для меня большая честь видеть Лейлу в платье нашего бренда, — прокомментировала Белла Потёмкина. — Она потрясающая! Красивая, невероятно добрая, женственная и очень изящная"
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