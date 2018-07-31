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Дико красиво: 10 сумок и аксессуаров с леопардовым принтом
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Дико красиво: 10 сумок и аксессуаров с леопардовым принтом 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Облачаться с ног до головы в леопардовый принт — уже не моветон. Главное, знать как. Если вы пока не готовы к пальто и полушубку такой расцветки, предлагаем начать с малого, аксессуаров. Сумки, тюрбаны, платки, серьги и кольца помогут освоить тренд, не покидая зоны комфорта. Головной убор Gucci приберегите для сумасшедшего дресс-кода и дополните крупными серьгами. Поясной сумкой Versace разбавляйте строгий костюм (надетый желательно на голое тело) и чувствуйте себя звездой и музой самого Джанни. Очки cat eye и тоут не требуют никакой сноровки: классическая форма уравновешивает все.
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