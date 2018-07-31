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Дочь звезды «Рокового влечения» в 30 лет выглядит на 45
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Дочь звезды «Рокового влечения» в 30 лет выглядит на 45 

WDay.ru 32 минуты назад
Фото: WDay.ru
Актриса Энни Старк надела бабушкино платье и состарилась.
Гленн Клоуз, сыгравшую вместе с Майклом Дугласом в знаменитой ленте «Роковое влечение», приглашают в кино до сих пор, хотя ей уже 71 год. Долгое время звезда была секс-символом и даже в почтенном возрасте умудрялась так следить за собой, что всегда блистала на светских раутах. Только в последнее время с Клоуз что-то случилось, в погоне за молодостью актриса перестаралась, переборщила с уколами красоты и стала похожа на мумию. Поклонников звезды неприятно удивило такое преображение, впрочем, как и недавний выход в свет ее единственной наследницы от брака с бизнесменом Джеймсом Марласом. Энни Мод Старк — тоже актриса, ей 30 лет, но в отличие от своей мамы, которая и в пятьдесят умела так себя преподнести, что рядом с ней меркли старлетки, Энни этот талант не унаследовала.
На днях актриса появилась на улицах Нью-Йорка в платье, которое накинуло ей лет десять-пятнадцать.
Энни на улицах Нью-Йорка
И в обычной жизни в социальных сетях
С знаменитой мамой
Погода в городе стоит весьма солнечная, столбик термометра не опускается ниже 28 градусов тепла уже которую неделю. Тем не менее Энни вышла к публике в ботильонах из кожи и длинном черном платье из ткани, напоминающей плащевку. Вырез, украшенный старомодными рюшами, рукава, заканчивающиеся фонариками, мятый подол, скрывающий ноги, все это в совокупности с блестящими толстыми каблуками так испортило фигуру девушки и весь образ в целом, что фанаты поначалу даже не признали в ней дочку Гленн Клоуз.
На фотографиях в социальных сетях Энни выглядит юной, а здесь ей лет сорок, если не больше. Поклонники отметили, что девушке нужно срочно избавиться от бабушкиного платья, а заодно и от красной помады, уж слишком они ее старят. Посоветовали актрисе и внимательнее следить за прической. Да, в моде небрежность, но волосы-сосульки еще никого не красили.
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