5 самых эффектных арабских моделей в Instagram

Джессика Кахавати, @jessicakahawaty

Джессика родилась в Ливане, но позже переехала в Австралию, где ей удалось построить успешную карьеру модели. В 2012 году восточной красотке удалось завоевать титул Мисс Мира Австралия. Сейчас она активно сотрудничает с известными брендами и развивает свой Instagram. На ее страницу подписаны более 490 тысяч человек.

Тамара Аль Габбани, @tamaraalgabbani

Тамара родилась и выросла в Саудовской Аравии. Она не только успешная бизнесвумен, но и талантливый дизайнер. Наряды своего бренда девушка демонстрирует в социальных сетях. На нее подписаны 178 тысяч человек. И мы, кстати, в их числе.

Хабиба да Сильва @lifelongpercussion

Хабиба — популярный блогер и создатель собственного бренда по производству хиджабов. Фишка ее линейки в том, что в ней есть модели, которые подходят девушкам с любым цветом кожи. В рекламной кампании Хабиба снялась вместе с подругами, так что ее тоже смело можно назвать моделью.

Далал АльДуб @dalalid

Далал — визажист, бьюти-блогер и инста-модель из Кувейта. У нее 2,3 миллиона подписчиков, и в своем блоге она раскрывает секреты идеального макияжа и делится различными лайфхаками. Многие также отмечают безупречный стиль Далал и ее умение оставаться женственной и элегантной даже полностью закрытой одежде.

Росарита Тавил @rosarita_tawil

Росарита Тавил — профессиональная модель из Ливана. В 2008 году она выиграла конкурс «Мисс Ливан», после чего получила право представлять свою страну на «Мисс Мира». Она — любимица арабских дизайнеров и глянцевых изданий. У Росариты внушительное портфолио, которое дает ей возможность сотрудничать с крупными брендами.