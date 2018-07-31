Ещё
5 самых эффектных арабских моделей в Instagram
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 самых эффектных арабских моделей в Instagram 

SNCmedia.ru 31 минуту назад
Фото: SNCmedia.ru
Джессика Кахавати, @jessicakahawaty
Джессика родилась в Ливане, но позже переехала в Австралию, где ей удалось построить успешную карьеру модели. В 2012 году восточной красотке удалось завоевать титул Мисс Мира Австралия. Сейчас она активно сотрудничает с известными брендами и развивает свой Instagram. На ее страницу подписаны более 490 тысяч человек.
Тамара Аль Габбани, @tamaraalgabbani
Тамара родилась и выросла в Саудовской Аравии. Она не только успешная бизнесвумен, но и талантливый дизайнер. Наряды своего бренда девушка демонстрирует в социальных сетях. На нее подписаны 178 тысяч человек. И мы, кстати, в их числе.
Хабиба да Сильва @lifelongpercussion
Хабиба — популярный блогер и создатель собственного бренда по производству хиджабов. Фишка ее линейки в том, что в ней есть модели, которые подходят девушкам с любым цветом кожи. В рекламной кампании Хабиба снялась вместе с подругами, так что ее тоже смело можно назвать моделью.
Далал АльДуб @dalalid
Далал — визажист, бьюти-блогер и инста-модель из Кувейта. У нее 2,3 миллиона подписчиков, и в своем блоге она раскрывает секреты идеального макияжа и делится различными лайфхаками. Многие также отмечают безупречный стиль Далал и ее умение оставаться женственной и элегантной даже полностью закрытой одежде.
Росарита Тавил @rosarita_tawil
Росарита Тавил — профессиональная модель из Ливана. В 2008 году она выиграла конкурс «Мисс Ливан», после чего получила право представлять свою страну на «Мисс Мира». Она — любимица арабских дизайнеров и глянцевых изданий. У Росариты внушительное портфолио, которое дает ей возможность сотрудничать с крупными брендами.
SNCmedia.ru: последние новости
5 свежих идей, с чем носить пиджак в стиле oversized В тренде: вещи с воланами, оборками и рюшами Re-shaping: Энтони Ваккарелло и его Saint Laurent
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выпущен «слишком откровенный» купальник8
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком5
Некрасивые жены звездных красавцев3
Волочкову сравнили с Фредди Меркьюри38
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна97
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
00:52
Лепса сравнили с крокодилом Геной
Звёзды
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
03:17
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами
Звёзды Красота
05:15
Знаменитости, у которых особые дети
Звёзды
05:22
Звезды-одногодки с пластикой и без
Звёзды
06:10
Что происходит с человеком после смерти
Здоровье Психология
02:47
Знаменитости, ставшие мамами после 50
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение