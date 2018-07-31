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«Съедобные» туфли в виде десерта продали за 15 миллионов долларов
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«Съедобные» туфли в виде десерта продали за 15 миллионов долларов 

Ридус 17 минут назад
Крис Кэмпбелл (Chris Campbell) — живёт и работает в американском городе Орландо, штат Флорида, он дизайнер обуви и сладкоежка. И однажды он решил совместить два своих увлечения и создал новый тренд в мире моды — туфли-десерты.
Идея, по словам Криса, пришла к нему, когда во время разработки одной из моделей, он съел сразу 20 пончиков. Тогда он подумал, а почему туфельки не могут выглядеть так же аппетитно, как торт или пирожное. Сказано — сделано!
За несколько лет дизайнер создал проект под названием Shoe Bakery, что переводится как «Обувная пекарня» и превратил его в весьма успешный модный бизнес. «Съедобную» обувь охотно покупают, как на повседневную носку, так и на торжественные мероприятия, например на свадьбу.
Крис говорит, что каждая пара обуви украшается вручную, поэтому любая обладательница аппетитных туфель владеет уникальной, единственной в мире парой, которой больше ни у кого нет. Придумывать новые идеи для дизайна «обувному кондитеру» помогает любимая жена. И кроме обуви, под их маркой выходят также сумочки, кошельки и прочие аксессуары.
По словам дизайнера, цена на «вкусные» туфельки доступна практически любой женщине. Но есть исключения. Например, вот эта пара была продана за 15 миллионов долларов.
Крис Кэмпбелл изготовил эти туфли по дизайну, разработанному дизайнером Дебби Уингхэм (Debbie Wingham). Именно по заказу её весьма состоятельных клиентов-арабов «вафельные» босоножки были украшены бриллиантами, что и повлияло на цену.
А вы бы стали носить обувь, похожую на аппетитный десерт?
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