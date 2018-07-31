Мужские вещи в женском гардеробе

Джинсы бойфренды

До 20 века на женщину в брюках смотрели с неодобрением и удивлением, но когда женщины стали осваивать мужские професии, сильный пол был вынужден уступить дамам и свой гардероб. Известные мировые актрисы носили брюки на экранах телевизоров и в реальной жизни. Не согласиться с тем, что мужчины теряют монополию на этот предмет, было нельзя. С тех пор девушки стали чаще и чаще заимствовать мужские модели.

Ярким примером являются джинсы бойфренды. Название происходит от английского слова «boyfriend», что на сленге означает «молодой человек» или «парень». Свободные джинсы мужского покроя можно встретить в гардеробе очень многих девушек. Бойфренды — удобная и весьма универсальная модель, с которой и кеды удачно смотрятся, и утонченные туфельки на каблуках будут выглядеть хорошо. Такую модель, как правило, не декорируют стразами или вышивкой. Грубым мужским джинсам позволительно быть разве что в потертостях.

@gads_rippedjeans (1,2) @marienoellle

Куртка-бомбер

Бомбер — вот уж точно истинный пример мужского гардероба. В 1950-х модель была создана по заказу военно-воздушных сил США и являлась исключительно частью военной экипировки. Со временем бомберы появились и у спортсменов, а затем вошли в привычный мужской гардероб. Разумеется, девушки не могли не обратить внимание на удобную и интересную модель, и теперь бомберы легко найти и в женских образах.

@boutiquegirlsstore @delicioushustle @monarhdesign

Смокинг

Элегантный предмет гардероба появился в XIX веке и изначально был обычным удлиненным халатом, который мужчины набрасывали на себя во время курения, чтобы защитить от запаха остальную одежду. Позже появились уже полноценные смокинги, ставшие неотъемлемым мужским атрибутом на светских вечерах. Только в 60-х годах двадцатого столетия женщины позаимствовали этот стильный предмет гардероба и стали носить его на мероприятия вместо классических вечерних платьев.

@eleanboutique @emilymeyer_official @gizelstudio

Плащ-тренчкот

Широко распространенный среди девушек тренч тоже раньше принадлежал мужчинам. Он был создан Томасом Бёрберри в начале XX века для военных. Со временем военный плащ стал стильной классикой и теперь его можно обнаружить в гардеробе многих модниц.

@evgeniyatarletskaya @seeannajane @cape. n.coat

Галстуки

Никого не удивить тем, что стильный аксессуар был раньше атрибутом исключительно мужского гардероба. И аскот, и бабочка, и классический галстук принадлежали мужчинам и шились только для них. Теперь, когда женщины отвоевали право носить галстуки, можно с чистой совестью отнести этот аксессуар к вещам унисекс и экспериментировать с различными моделями как душе угодно.

@silkphilosophy @de.la.de @solo_tu.it Свитшот

Легкий свитер, скроенный на манер толстовки. В начале 20-х годов XX века свитшот был разработан американским предпринимателем Бенджамином Расселом. Его сын, игравший в футбольной команде, как-то пожаловался отцу на жаркую спортивную форму, и отец решил проблему радикально. Сначала хлопчатобумажными свитерами заинтересовались спортсмены. Позже свитшоты стали частью повседневной мужской моды, а затем и женской.

@standforwoman @timwear.ru @nikifilini_ufa Рубашка

Сейчас женскую моду невозможно представить без рубашки, а ведь раньше она была только мужским достоянием. Изначально мужская сорочка являлась частью нижнего белья, но к ХIХ веку рубашки стали носить как повседневную одежду. К женщинам этот предмет гардероба пришел только в 20-х годах ХХ столетия. Женские рубашки — универсальны и подходят практически ко всему. Например, шелковая рубашка отлично смотрится с джинсами, а рубашка из денима подойдет к короткой бежевой юбке.

@amor_et_passio @freshyinfinity88 @somethingxcute

Комбинезоны

Комбинезон начал свое существование еще в средневековье. Цельную одежду носили уличные артисты и трюкачи — считалось, что выполнять трюки в такой одежде безопаснее. В 70-х годах ХIХ века комбинезоны стали использоваться на производстве и были исключительно рабочим вариантом одежды. Во время второй мировой войны этот предмет гардероба производили для военных. Популярность комбинезоны приобрели только в 60-х годах ХХ века. Известные модельеры шили уже не только мужские комбинезоны, но и женские.

@free_moda_ @ine7797 @_olga_shopping_

Пиджак

Женский пиджак, который принято называть жакетом — тоже мужской предмет одежды. К девушкам он попал в ХХ веке и, как правило, носился в комплекте с брюками. В современной моде жакеты можно встретить с чем угодно. Их носят и с легким платьем, и с повседневными джинсами.

@matreshka_clothing @p0polochkam @stelladimaredress

Каблуки

Даже каблуки, которые сейчас считаются в основном женским модным атрибутом, были позаимствованы у мужчин. Обувь на каблуке изначально предназначалась для езды на лошади. К 16 веку каблук перекочевал к европейским аристократам и считался мужественным предметом гардероба. К XVII веку каблук не только пришел в женскую моду, но и специально для нас изменил свой вид. Его стали делать более утонченным и высоким.

@dasuji @terskayamarina @katyushaket16

Как видите, грань между мужским и женским стирается, когда дело касается моды.

При желании, легким движением руки из мужской рубашки можно сделать милое женское платье или сшить блузу.

Платье из мужской рубашки:

Шьем блузу из мужчкой рубашки:

Не обязательно искать именно женские вариации мужских вещей. Иногда и в отделе для мужчин можно встретить интересные детали стильного женского гардероба. Не бойтесь экспериментировать и не стесняйтесь мерить грубые вещи. Может быть, именно широкого мужского бомбера не хватает в вашем шкафу.