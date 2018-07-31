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Как носить летние вещи осенью
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Как носить летние вещи осенью 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Мини
Добавьте плотные колготки и куртку — и ваша любимая джинсовая юбка уже готова к просмотру «Сплетницы» и тыквенному латте. А в сочетании с укороченной шубкой и ботильонами-носками будет смотреться еще более выигрышно.
Яркие цвета
Не надо отказываться от любимых розовых брюк или голубой юбки — просто носите их с теплым свитером такого же цвета, но в другом оттенке, или свитшотом. А босоножки и сандалии поменяйте на полусапоги и ботинки.
Платье
Шифоновые и шелковые платья, которыми мы запаслись этим летом, послужат нам еще пару сезонов. Осенью надевайте их с высокими ботфортами, дубленками и пальто. К образу также можно добавить берет или кепку.
Шорты
В осенне-зимнем сезоне носим шорты с жакетом в стиле oversized и сапогами в ковбойском стиле. А если добавить сюда еще и черную водолазку и шарф, то никакая непогода вам точно не страшна!
Белые брюки
А белым брюкам в холодное время года отличную пару составит кожаная куртка в винтажном стиле. Вместе с вязаным джемпером и миниатюрными очками получится очень стильный и классный лук. В Instagram такой точно кучу лайков соберет.
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