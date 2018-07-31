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Ульяновец Андрей Пономарев придумал наряды для Анжелики Агурбаш
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Ульяновец Андрей Пономарев придумал наряды для Анжелики Агурбаш 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Известный дизайнер из Ульяновска Андрей Пономарев создал наряды для выступления певицы Анжелики Агурбаш на международном летнем музыкальном фестивале, который проходил в Баку. Об этом сообщает портал ulpravda.ru.
«Мы давно знакомы с Анжеликой, она замечательный, добрый, совершенно некапризный человек. Знаю ее стиль, предпочтения. Я придумал и создал для нее три наряда — специально для «Жары». И все ей подошли и понравились, хотя шили почти без примерок», — рассказал изданию Андрей Пономарев.
Дизайнер поделился, что сам в Баку не поехал, так как трудится над новым проектом. Ему предстоит «одеть» российскую телеведущую, певицу, актрису Ольгу Бузову.
«Мы с тобой еще со времен моей работы на «Доме-2» знакомы! Я слежу за твоей работой, пора уже что-то и для меня придумать», — так передал слова телеведущей Андрей Пономарев.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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