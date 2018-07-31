Ульяновец Андрей Пономарев придумал наряды для Анжелики Агурбаш

Известный дизайнер из Ульяновска Андрей Пономарев создал наряды для выступления певицы Анжелики Агурбаш на международном летнем музыкальном фестивале, который проходил в Баку. Об этом сообщает портал ulpravda.ru.

«Мы давно знакомы с Анжеликой, она замечательный, добрый, совершенно некапризный человек. Знаю ее стиль, предпочтения. Я придумал и создал для нее три наряда — специально для «Жары». И все ей подошли и понравились, хотя шили почти без примерок», — рассказал изданию Андрей Пономарев.

Дизайнер поделился, что сам в Баку не поехал, так как трудится над новым проектом. Ему предстоит «одеть» российскую телеведущую, певицу, актрису Ольгу Бузову

«Мы с тобой еще со времен моей работы на «Доме-2» знакомы! Я слежу за твоей работой, пора уже что-то и для меня придумать», — так передал слова телеведущей Андрей Пономарев.