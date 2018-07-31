8 вещей, которые девушкам стоит позаимствовать из новых мужских коллекций

Даже если основная масса вашего гардероба — это цветочки, короткие юбки, пастельные оттенки и все женственное, однажды с вашим стилем может произойти тотальная «перезагрузка» или же выдастся самое обычное ленивое воскресенье. Да и стоит ли вообще искать в манере одеваться лишь одну четкую траекторию, когда путей на самом деле великое множество? Примерно таким образом оправдывались женщины в начале XX века, когда надевали мужские брюки и мужские ботинки на шнурках, и также сейчас мы аргументируем любые кардинальные жесты в моде. Стоит ли вообще с маниакальной строгостью настаивать на определенном размере, фасоне или принадлежности к женской коллекции, когда на практике все это относительно? Для проверки этого тезиса мы собрали целую подборку вещей из мужских коллекций, которые, несмотря ни на что, нам нравятся… как будто на самом деле были предназначены для нас.

Топ с длинными рукавами

Идеальный верх для всех видов мини, которые не пропустили бы без осуждения бабули на лавочке, включая школьные мини-юбки и ультракороткие шорты. Некоторые находчивые девушки даже знают свой размер в мужской коллекции того или иного бренда, чтобы вещь сидела на один-два размера больше.

Топ с длинными рукавами Bershka (1 599 руб.)

Спортивные шорты

Между прочим, отличная альтернатива обтягивающей и тесной униформе для спорта, особенно для тех дней, когда в спортзале вы максимум планируете 20 минут ленивого кардио, а потом еще полчаса релакса в бассейне. Только в качестве верха наденьте что-нибудь не такое уж мешковатое, например укороченный топ.

Спортивные шорты Pull and Bear (1 199 руб.)

Панамка

Панамка — как та самая подружка в компании, которая смешит всех до колик в животе. Во-первых, напоминает детство и песочницу. А во-вторых, напоминает подростковые игры во дворе, когда семь вечера казались чуть ли не глубокой ночью. Кстати, если вы симпатизируете купальникам с юмором — с арбузами, надписями и смайликами, то панамка вам точно понравится.

Панамка Paul Smith (£33)

Спортивные носки

Мальчики носят их с низкими кедами, а девочки — с брутальными высокими ботинками. К последним мы вернемся осенью и будем носить их с романтичными платьями в цветочек и кожаными куртками. Белые носки с посланием — «гардеробная» добавка для смелых.

Спортивные носки Adidas Originals ($16)

Дождевик

«Девочковые» модели так и норовят то раскрасить в цветочек, то приделать яркие карманы, то укоротить в рукавах. Мужские же модели дождевиков всегда по-военному четкие: цвета соответствуют настроению интроверта, который в плохую погоду еще меньше желает контактировать с внешним миром, чем в теплые дни.

Дождевик Rains (6 201 руб.)

Сумка на пояс

Если поясные сумки надоели вам до скрежета зубов, смело пролистывайте этот пункт. Если нет, учтите, что именно в мужских коллекциях больше неприметных и функциональных моделей — без рисунков, без пайеток и без помпонов.

Сумка на пояс Asos (1 190 руб.)

Футболка с логотипом

Можно, конечно, купить и женскую на размер больше, но в мужских моделях есть некое очарование эксклюзивности. Если речь идет о дизайнерской марке, мужская вещь всегда будет менее растиражированной, чем женская. И всегда можно придумать историю, что это был подарок бывшего от всего сердца.

Футболка с логотипом (10 425 руб.)

Наручные часы

Мужские распродажи всегда нужно держать «на мушке», ведь мужчины не такие отчаянные шопоголики, как мы, а потому в ассортименте их отделов с внушительными скидками остаются настоящие сокровища. Как эти наручные часы с плетеным ремешком и сапфировым стеклом на циферблате.

Часы SL (заказать)

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