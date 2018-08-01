Ещё
Кайли Дженнер празднует 21-летие выпуском новой косметической коллекции
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кайли Дженнер празднует 21-летие выпуском новой косметической коллекции 

FashionTime 58 минут назад
Фото: FashionTime
В честь своего 21-го дня рождения Кайли Дженнер выпустила праздничную серию косметических средств. Kylie Cosmetics радует палетками теней для век и блестящими жидкими тенями золотистого и фиолетового цветов, красными и розовыми помадами и хайлайтером цвета шампанского.
Коллекция знаменательна не только новыми оттенками, но и упаковкой: снимки самой Кайли соседствуют с надписью Hello 21. Приобрести косметику Kylie Cosmetics можно будет с 6 августа на официальном сайте.
В своем инстаграме основательница бренда рассказала о том, как много значит для нее создание праздничной серии косметики:
«Не могу поверить, что мне почти 21 год. И это самая личная коллекция, которую я делала. Надеюсь, она вам понравится. Первый набор праздничной косметики я создала в честь своего 19-летия, так что это уже третья подобная серия».
FashionTime: последние новости
Стало известно, почему Кейт Миддлтон очень редко надевает брюки Ким Кардашьян вышла в свет с той же сумкой, что и Кейт Миддлтон Хит сезона: Королева Испании Летисия и Меган Маркл в платьях из денима
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мужчинам станет легче распознавать силиконовую грудь6
20 признаков того, что старость уже наступила49
Повзрослевший сын Королевой затмил Тарзана26
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Однополые браки знаменитостей6
Видео
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
05:22
Звезды, бросившие приемных детей
Звёзды
03:45
Звезды, которых атакуют прыщи
Звёзды
12:15
Такая любовь: драки звезд и их последствия
Звёзды
00:17
Поклонники не узнали Оксану Федорову
Звёзды
06:05
Почему женщины и мужчины любят обтягивающие вещи
Мода
06:25
Фанатка Барби потратила $80 тыс. на «кукольную жизнь»
Красота
10:49
Куда пропали выпускники «Фабрики звезд-2»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение