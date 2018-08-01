Кайли Дженнер празднует 21-летие выпуском новой косметической коллекции

В честь своего 21-го дня рождения Кайли Дженнер выпустила праздничную серию косметических средств. Kylie Cosmetics радует палетками теней для век и блестящими жидкими тенями золотистого и фиолетового цветов, красными и розовыми помадами и хайлайтером цвета шампанского.

Коллекция знаменательна не только новыми оттенками, но и упаковкой: снимки самой Кайли соседствуют с надписью Hello 21. Приобрести косметику Kylie Cosmetics можно будет с 6 августа на официальном сайте.

В своем инстаграме основательница бренда рассказала о том, как много значит для нее создание праздничной серии косметики:

«Не могу поверить, что мне почти 21 год. И это самая личная коллекция, которую я делала. Надеюсь, она вам понравится. Первый набор праздничной косметики я создала в честь своего 19-летия, так что это уже третья подобная серия».