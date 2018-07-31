У нее нет вкуса! Джессика Симпсон расстроила фанатов

Певица с каждым своим выходом в свет выглядит все хуже и хуже.

Джессика Симпсон никогда не отличалась безупречным вкусом в одежде. Однако во время своей третьей беременности ее пристрастия в одежде вышли за рамки разумного. Так одеваться может только человек, который вообще не смотрит на свое отражение в зеркале!

На днях Джессика была замечена вместе с мужем Эриком Джонсом в аэропорту Лос-Анделеса. Пара выглядела очень счастливой и с удовольствием позировала фотографам. Однако даже лучезарные улыбки не смогли отвлечь внимание поклонников и фотографов от удручающего наряда Симпсон.

Леопардовая мини-ночнушка, жакет в крупную желтую клетку. Мало того, пиджак также был украшен внушительных размеров вышивкой пайетками и стразами в этническом стиле. Наряд певица дополнила босоножками с желтыми ремешками и объемной черной сумкой. Кстати, этот аксессуар оказался самой симпатичной деталью образа Джессики.

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