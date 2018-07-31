Американцы бросились на защиту декольте Меган Маркл

Модные эксперты американского издания Vogue выступили в защиту фирменного выреза лодочкой на платьях Меган Маркл.

Одна из них спросила коллег об их отношении к этому типу декольте. По ее словам, некоторые высказались негативно, называя вырез старомодным и приписывая его домохозяйкам из прошлого века. «Он напоминает мне платья подружек моей мамы на ее свадьбе в 80-х», — критиковали они.

Однако другие объяснили, почему декольте лодочкой — верный выбор герцогини Сассекской. «По-моему, этот вырез был элегантен во все времена. Он визуально делает талию стройнее, приковывая внимание к верху», — заявила журналистика Алессандра Кодинья (Alessandra Codinha).

«На церемонии бракосочетания в церкви она [Меган Маркл] должна была быть скромной. Однако она нарушила правило с помощью выреза лодочкой. Шея и ключица — лучшее, что есть у женщины. Нет ничего сексуальнее!» — похвалила ее коллега Александра Гурвитч (Alexandra Gurvitch).

«Даже прозрачные чулки более откровенны, чем вырез лодочкой», — заявила директор по модным показам Vogue Николь Фелпс.

В июне модные эксперты решили, что вырез лодочкой на платьях Меган Маркл станет ее фирменным стилем. «Она более открытая и сексуальная по сравнению с обычным круглым вырезом и выглядит свежее, чем v-образный вырез. Она также отражает ее современный королевский стиль», — прокомментировала стилист Александра Фуллертон.